10 de julio de 2019

Defensa de los futbolistas Samu y Charly, pide el archivo del caso por supuesto amaño de partidos y apuestas

HUESCA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los futbolistas Samu Saiz y Carlos Martín Briones han acudido este miércoles a declarar en Juzgado de Instrucción número 5 de Huesca, donde habían sido citados en relación a la 'Operación Oikos' que investiga una red de presuntos amaños de partidos y apuestas deportivas. El abogado de ambos, Juan Gonzalo Ospina, ha solicitado el archivo del procedimiento.

"Nosotros defendemos la presunción de inocencia de nuestros clientes, entendemos que habido un malentendido, que ha habido una serie de errores a la hora de entender las conversaciones telefónicas", ha argumentado Ospina. "Vamos a explicar que no se ha cometido ningún ilítico penal y pediremos el archivo del procedimiento".

Samu Saiz, que jugó en la Sociedad Deportiva Huesca, y que en la actualidad se encuentra en el Getafe, ha prestado declaración ante el magistrado Ángel de Pedro, al igual que Carlos Martín 'Briones', exjugador del Sariñena.

"Con Íñigo Lopez compartieron equipo de fútbol, de ahí la amistad estrictamente deportiva. Con el señor Aranda y el señor Bravo no tienen ningún tipo de relación, no se conocen, no han tenido ninguna conversación, ninguna comunicación", ha dicho el abogado, a preguntas de los medios de comunicación sobre la relación de sus patrocinados con Iñígo López, Carlos Aranda y Raúl Bravo, a quienes apunta la investigación como posibles cabecillas e intermediarios.

Acerca de las conversaciones que mantenían sus clientes, Ospina ha apuntado que "son en referencia a ámbito personal, también a distintos videojuegos que realizaban de distinta índole deportiva, en relación a la 'playstation'". Ha insistido en que todas las conversaciones corresponden al terreno personal, "al ámbito de ocio entre los jugadores y no existe ninguna intermediación para amañar ningún tipo de resultado deportivo".

Asimismo, ha negado que hicieran apuestas: "No eran apuestas como tal sino que eran inversiones en distintos torneos online y se puede explicar en qué páginas se invertía y cómo se hacía la operativa".

Según el abogado, "no existe ninguna persona a la que supuestamente se haya corrompido, ningún jugador de fútbol al que se haya intentado manipular para que el resultado sea diferente. En el atestado no se reconocen ni se recoge cuáles son esos supuestos jugagores de fútbol, en concreto estamos hablando de un partido de fútbol donde uno de los supuestos investigados no jugó, y se ha sacado de contexto una conversación del ámbito privado entre el señor López y el señor Saiz".

Sobre un posible intento de amaño en el encuentro de Tercera División Sariñena-Cariñena de la temporada 2017-18, el abogado de Samu y Charly ha dicho que "en las conversaciones no hay ninguna vinculación a evento deportivo, no se habla de Sariñena-Cariñena, no se habla del señor Aranda, no se habla del señor Bravo, por lo tanto, entendemos que ha habido un error, se han malinterpretado las conversaciones y se están uniendo dos cuestiones diferentes".