Detenido un joven del Alto Gállego por coaccionar a siete mujeres a través de Internet

HUESCA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Huesca, en el marco de la operación 'LIFEGUARD STALKER', ha logrado localizar y detener en la Comarca del Alto Gallego a un joven de 24 años como supuesto autor de once delitos de coacciones a siete mujeres a través de Internet.

La Comandancia de la Guardia Civil de Huesca ha explicado en una nota de prensa de que en el pasado mes de julio se recibió una denuncia por parte de una mujer en la que indicaba que estaba sufriendo coacciones a través de una red social (sexting), en la que el supuesto autor amenazaba con contar detalles de su vida privada, si no le enviaba fotografías de carácter íntimo.

Ante estos hechos, agentes de la Guardia Civil de la Comarca del Ato Gallego comenzaron a recopilar datos y se inició la operación 'LIFEGUARD STALKER' para localizar al autor de las coacciones, permitiendo la investigación determinar su identidad y localizar a otras mujeres afectadas por coacciones.

El autor de los hechos ocultaba su verdadera identidad utilizando varios perfiles falsos y usaba fotografías de otros hombres sacadas de la red, para lo que manejaba diversos dispositivos informáticos y varias redes sociales con el objetivo de dificultar su localización.

La forma de actuar de este 'STALKER' --o acosador que utiliza las redes sociales-- consistía en crear un perfil falso en una red social, a través del que contactaba y acosaba a sus víctimas, a las cuales conocía previamente.

DE MADRUGADA

La Guardia Civil ha detallado que el acoso se realizaba a altas horas de la madrugada, cuando esta persona envía a sus víctimas mensajes de carácter sexual y fotografías pornográficas, intentando coaccionarlas con detalles de su vida privada que conocía con el fin de que le enviasen fotografías íntimas.

En ciertas ocasiones, el supuesto autor llegaba a ofrecer grandes cantidades de dinero en su intento por conseguir imágenes o por mantener relaciones sexuales con las víctimas.

A medida que avanzaba la investigación, tras el análisis de la información recabada y una vez conocido su modus operandi, se logró dar con la identidad del supuesto autor y el domicilio en el que se realizaba la actividad delictiva. Esto permitió detenerle el pasado martes, 24 de septiembre.

Hasta la fecha, se tiene conocimiento de la denuncia por este tipo de hechos de siete mujeres de entre 27 y 45 años, no descartándose que haya otras posibles víctimas, ya que en las últimas semanas esta persona había aumentado su actividad delictiva, causando "gran alarma social" en la comarca y en el entorno cercano de las afectadas.

Las diligencias instruidas, junto con el detenido, han sido puestos a disposición del Juzgado de Guardia de Jaca, el cual ha decretado libertad con cargos de esta persona y orden de alejamiento de todas las víctimas.

RECOMENDACIONES

La Guardia Civil de Huesca ha hecho un llamamiento para evitar sufrir este tipo de delitos dirigido a todas las personas que tienen contacto a través de redes sociales con desconocidos, con los cuales entablan relación mediante sus terminales móviles o dispositivos informáticos.

Para evitar ser víctima, la Benemérita ha recomendado no contactar con desconocidos, no compartir información o fotografías comprometedoras, no acceder a chantajes, dejarse ayudar por familiares y amigos y denunciar en caso de sufrir acoso a través de la internet.

Además, si se tiene conocimiento de que alguien está enviando o recibiendo fotografías de carácter íntimo, hay que explicarle el peligro. Desde la Guardia Civil han subrayado la importancia de tener en cuenta que lo que se hace en el mundo virtual tiene sus consecuencias en el mundo real.

Asimismo, si se detecta algún caso como éste o se es víctima, la Guardia Civil ha animado a ponerse en contacto a la mayor brevedad con el acuartelamiento más cercano, llamar a la central 062 o informar al Grupo de Investigación Tecnológica de esta institución.