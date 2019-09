17 de septiembre de 2019

La flota de autobuses incorpora cuatro vehículos eléctricos y 18 híbridos articulados

ZARAGOZA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La flota de autobuses de Zaragoza ha incorporado cuatro vehículos eléctricos y 18 híbridos articulados, que prestarán servicio en las líneas 21,30, 38 y 40 de la red municipal que gestiona la contrata Avanza-Zaragoza.

Estas nuevas adquisiciones se han presentado en la zona de la Expo 2008 en un acto al que ha asistido el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón; la consejera municipal de Servicios Públicos y Movilidad, Natalia Chueca, y el gerente de Avanza-Zaragoza, Guillermo Ríos.

Los cuatro vehículos eléctricos, sin motor de combustión, que prestarán servicio comercial, conlleva que, por primera vez, la flota municipal disponga de estos autobuses más sostenibles, cómodos y silenciosos.

"Son vehículos eléctricos mucho más sostenibles porque no emiten CO2 y son más respetuosos con el medio ambiente", ha dicho Azcón para agregar que los 18 híbridos conllevan una mayor capacidad de transporte y confort para los viajeros.

Estas 22 unidades se unen a los 17 adquiridos hace dos meses, lo que supone que el 27 por ciento de la flota es híbrida o eléctrica. "Queda un importante camino por recorrer y esperamos mejorar en los próximos años". Asimismo, estas adquisiciones han supuesto que la media de edad de los autobuses de la flota esté en los 7,7 años, que es la "más baja de las últimas décadas", ha ensalzado Azcón.

PRECIO

"No está decidido el aumento del precio del autobús y subir el IPC no es subir los impuestos porque el billete del bus no es un impuesto". Tras remarcar que la decisión no está adoptada, Azcón ha recordado que el Gobierno del PP-Cs ha dicho: "alto, claro y nítido no que no se va a subir sino que nunca subiría por encima del IPC y no quiere decir que ni siquiera sea el IPC, aunque es una decisión no tomada y se adoptará dentro de poco tiempo".

Por su parte, Natalia Chueca ha comentado que estos autobuses son una "paso adelante" del Gobierno de la ciudad por el transporte y la movilidad y una apuesta por ofrecer un "mejor servicio" al 90 por ciento de los usuarios del transporte público.

Ha añadido que además de avanzar en la reducción de emisiones de gases contaminantes, con estos vehículos también se mejora la reducción de la contaminación acústica.

Natalia Chueca ha recordado que en la celebración de la Semana Europea de la Movilidad los ciudadanos disponen de más de 50 actividades sobre movilidad responsable y sostenible, organizadas por el Ayuntamiento de Zaragoza y Mobility City, y les ha animado a que se sumen.

CARACTERÍSTICAS

Los cuatro autobuses eléctricos son de dos fabricantes distintos. Dos pertenecen a la compañía asiática BYD K9UB, con una batería de 324 kilowatios hora, espacio para 85 pasajeros, 25 de ellos sentados y una silla de ruedas. Los otros dos son de la compañía Iritzar, denominados ie Bus y cuentan con una batería mejorada fabricada en España de 360 kilowatios hora, espacio para 72 viajeros, 28 de ellos sentados y dos sillas de ruedas.

La adquisición de estos autobuses ha supuesto una inversión de casi 2,8 millones de euros, que se realizará como el resto de la concesión mediante un programa a diez años. A lo largo de la contrata está previsto sustituir un total de 253 de los 352 autobuses de la flota, lo que supone un 72 por ciento.

Zaragoza cuenta con 94 autobuses híbridos, el 26,7 por ciento de la flota, que reducen en un 30 por ciento las emisiones de CO2 y las emisiones de NOx y PM10 en más de un 95 por ciento, además de minimizar la contaminación acústica.

Los 18 nuevos híbridos articulados corresponden al modelo 7905 de la marca Volvo y destacan por los distintos aspectos técnicos de eficiencia energética. La carrocería y el techo son de aluminio, que se puede reciclar hasta un 909 por ciento, y aporta una reducción de peso que se traslada en un ahorro de combustible.

Los sistemas auxiliares, como puertas, aire acondicionado, dirección asistida y frenos son accionados eléctricamente lo que redunda en un ahorro de combustible y facilita que el autobús sea totalmente operativo, incluso cuando el motor diesel se encuentre desactivado.

Incluye dos conjuntos de baterías para aumentar el tiempo de actividad y ampliar su vida útil. Uno de los conjuntos es para arrancar el motor y asegurar una batería totalmente cargada en todo momento; el otro conjunto se reserva para los demás sistemas eléctricos.

El motor de combustión cumple con la normativa europea de emisiones Euro VI e incluye una rampa que garantiza el acceso de personas con problemas de movilidad, además de carrito de bebé.