El grupo municipal socialista exige al Ayuntamiento de Zaragoza "celeridad" en el pago de los retrasos de los CTL

ZARAGOZA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista ha exigido al Ayuntamiento de Zaragoza "celeridad" en el pago de los retrasos de los Centros de Tiempo Libre y Ludotecas (CTL). Según el PSOE, estas entidades "no han cobrado desde el pasado mes de marzo" y la deuda asciende a "más de un millón de euros".

Así lo ha comunicado la portavoz del grupo socialista en el Consistorio, Pilar Alegría, a los medios de comunicación este jueves. Ha asegurado que desde el partido están "muy preocupados" porque "desde la pasada legislatura estos centros tienen problemas de retrasos en los pagos y en el pliego de concursos en el proceso de licitación".

Alegría ha explicado que un total de 33 CTL se ubican en espacios de titularidad municipal, los cuales atienden a unos 1.200 niños y jóvenes de entre 3 y 16 años diariamente. Por otro lado, ha manifestado que, en otros cuatro centros que no están ubicados en esos espacios de titularidad pública, "los contratos ya han finalizado y ni siquiera ha salido el nuevo concurso de licitación.

Del mismo modo, la socialista se ha referido a los Proyectos de Educación de Calle, que atienden a los niños más vulnerables de la ciudad. "Están sufriendo importantes y graves retrasos en la apertura de las ofertas económicas", ha comentado.

"Los Centros de Tiempo Libre y Ludotecas no han cobrado desde el pasado mes de marzo y algunas ya han anunciado que sus profesionales en agosto no van a percibir la nómina", ha apostillado. "Exigimos un buen gobierno para que las familias no se vean afectadas por esta situación y los profesionales no vean cómo pasan los meses y no cobran sus nóminas".

"Vamos a conceder esos cien días de cortesía al nuevo gobierno de la ciudad, pero, en estos casi tres meses que lleva, solo estamos viendo un continuo 'book' fotográfico por parte del alcalde dada esa pasión que tiene al flash --de las cámaras--", ha señalado la portavoz.

Asimismo, ha tildado la hoja de ruta del nuevo gobierno de "política de parcheo" y ha asegurado estos tres meses son "tiempo suficiente para que se deje de lamentos y de mirar atrás y se ponga a trabajar por el presente y el buen futuro de los zaragozanos".

LEY DE CONCERTACIÓN

Alegría ha indicado que el grupo socialista quiere "proponer fórmulas constructivas" para que "mejore la relación del ayuntamiento con las empresas del tercer sector".

Así, ha nombrado la Ley de concertación que fue aprobada por el Gobierno de Aragón en 2016. "Esta ley posibilita que las instituciones de carácter solidario no se tengan que regir por la ley de contratación pública", ha explicado.

Además, ha detallado que, gracias a ella, estas instituciones "no tienen que competir con empresas mercantiles y pueden encontrar fórmulas más flexibles que agilicen los trámites".

A su vez, ha ejemplificado que dos ayuntamientos de la Comunidad Autónoma, el de Calanda y Calamocha, ya se rigen por esta ley. "Deseamos que el Ayuntamiento de Zaragoza la mire con buenos ojos", ha resumido.

LIMPIEZA DE LA CIUDAD

Al mismo tiempo, la portavoz del grupo socialista ha hecho referencia a la "poca limpieza de las calles de la ciudad". En este sentido, ha comentado la situación de un solar cerca de La Azucarera en el Camino Torrecilla.

"Hay un foco de ratas que afecta a muchos vecinos. Estamos esperando que el Ayuntamiento actúe, ya que la limpieza es uno de los servicios que más se valora por los cuidados y que más se echa de menos", ha finalizado Alegría.