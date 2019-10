21 de octubre de 2019

Juste (PP) tiende la mano al Gobierno de Aragón para pactar un nuevo Plan de Carreteras "con presupuesto"

ZARAGOZA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado del Partido Popular (PP) en Aragón, Joaquín Juste, ha tendido la mano al Gobierno de Aragón para pactar un nuevo plan de carreteras "con presupuesto" y con un horizonte temporal más amplio, tras los "cuatro años perdidos" de la legislatura anterior.

En rueda de prensa, ha recordado que el director general de Carreteras, Bizén Fuster, ha anunciado en Comisión parlamentaria la elaboración de sendos planes ordinario y extraordinario, de ahí la propuesta del PP de "llegar a un pacto por las infraestructuras de Aragón, pero de verdad" para que "no sea, nuevamente, una foto electoral", como a su juicio ocurrió con motivo de las elecciones municipales pasadas.

"Si no hay infraestructuras no puede haber gente en el territorio, no habrá empresas que se instalen porque su viabilidad es proporcional a las comunicaciones que tienen", ha argumentado Juste, quien también ha destacado la necesidad de mejorar las comunicaciones con Soria, Guadalajara y otras provincias. "Las infraestructuras son vitales, no tienen ideología", ha sentenciado.

El también presidente provincial del PP de Teruel ha defendido el plan elaborado por el Gobierno PP-PAR de Luisa Fernanda Rudi (2013-2024), "técnicamente muy bueno, con presupuesto" y que no respondía a un interés "político", sino "técnico, estudiado".

Ha observado que este año no hay inversión en carreteras, al estar prorrogados los Presupuestos de 2018 y ha lamentado que estén paralizadas las actuaciones previstas en cinco carreteras autonómicas por este motivo.

Ni se ha invertido en tramos nuevos, ni en puntos de concentración de accidentes, ni se ha renovado la maquinaria de los 24 parques de la Administración aragonesa para mejorar las vías aragonesas, ha criticado Joaquín Juste.