2 de septiembre de 2019

El medallista olímpico de patinaje Javier Fernández trae a Zaragoza el espectáculo "Revolution on ice" en noviembre

ZARAGOZA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El bicampeón del mundo de patinaje sobre hielo y medallista olímpico, Javier Fernández, traerá el espectáculo 'Revolution on ice' al pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza, el próximo 16 de noviembre dentro de un tour que le llevará por cinco ciudades de España.

La segunda edición del circuito tendrá cinco sedes y comenzará en Málaga el 9 de noviembre, para venir a Zaragoza el 16 del mismo mes, y en diciembre completará la gira en Bilbao, A Coruña y Madrid. El espectáculo se estrena en 2018 en varias ciudades españolas con más de 60.000 entradas vendidas, y este año llegará por primera vez a la capital aragonesa.

'Revolution on Ice' combina el patinaje artístico con la música en directo, bajo la dirección de Carlos Jean, y varios números acrobáticos interpretados por algunos de los mejores especialistas del mundo.

Además de Javier Fernández, el show cuenta con otros patinadores de élite como los acróbatas rusos Oleksiy Polishchuk y Vladimir Besedin; los italianos Anna Cappellini y Luca Lanotte (campeones del Mundo en 2014); el inglés Jeffrey Buttle (campeón del Mundo en 2008); o el español Javier Raya (olímpico en Sochi 2014), entre otros.

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha recibido al patinador Javier Fernández y al director del espectáculo, junto a la concejal de Deporte, Cristina García, y los portavoces de todos los grupos municipales.

EMBLEMÁTICO

En declaraciones a los medios de comunicación, Azcón ha destacado que es un espectáculo "referencia" que aúna "deporte y cultura" que pondrá en escena la "estrella internacional Javier Fernández" en un equipamiento de los más emblemáticos de Zaragoza como es el pabellón Príncipe Felipe que se convertirá en una pista de hielo.

"Javier Fernández es una leyenda del deporte y es un referencia histórica en el patinaje sobre hielo. Nadie ha hecho lo que él ha hecho y es difícil que salta una figura con la potencia deportiva de Javier", ha elogiado el alcalde de Zaragoza.

Azcón ha agradecido a la organización que Zaragoza sea una de las cinco ciudades elegidas para representar este espectáculo. "Es la primera vez que viene a la ciudad y esperamos que no sea la última".

El patinador olímpico Javier Fernández ha explicado que este espectáculo lo comienza a preparar en 2016 y ha contado que no solo es patinaje, sino que va arropado de música en directo y acrobacias para todos los públicos. "Se ha hecho un trabajo duro para que sea uno de los mejores espectáculos", ha descrito.

Por su parte, el director Carlos Jean ha aseverado: "Me he enamorado de algo que le era desconocido para mi". De esta forma, ha comentado que ha sido la primera vez que ha trabajado con un espectáculo de patinaje sobre hielo. "Algo que descubres que te gusta es maravilloso y yo lo he descubierto con Javier".

Carlos Jean ha avanzado que "todo tipo de público podrá disfrutar de un espectáculo que se cuenta con un lenguaje familiar". "Como no patinador creo que es un espectáculo que hay que ver".

SOLIDARIO

'Revolution on Ice' ha apostado en esta segunda edición por una causa solidaria en apoyo del deporte inclusivo. Por ello, la Fundación También recibirá un euro de cada entrada vendida para continuar con el trabajo que hacen desde hace años basado en promover el deporte entre el colectivo de personas con discapacidad.

Las entradas ya están a la venta en la dirección de Internet 'http://www.revolutiononice.com/' y según ha asegurado Javier Fernández "ya se han vendido algunas".