19 de septiembre de 2019

El número de incendios y la superficie quemada durante 2019 en Aragón es inferior la promedio histórico

ZARAGOZA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El número de incendios y la superficie quemada en lo que va de 2019 en Aragón ha sido inferior la promedio histórico. En total, se han registrado 338 fuegos, el 78 por ciento conatos, que han calcinado 1.252 hectáreas.

El promedio histórico anual,del 1 de enero al 15 de septiembre, está en 365 incendios con una superficie afectada de 3.164 hectáreas. Así lo han indicado, en una rueda de prensa este jueves, el director general de Medio Natural y Gestión Forestal, Diego Bayona, y el jefe de servicio de Gestión de Incendios, Marco Lorenzo.

Bayona ha explicado que la campaña estival se inició con unas condiciones atmosféricas desfavorables. En concreto, las precipitaciones fueron inferiores a la media en la mayor parte de la Comunidad, sobre todo en el tercio norte, durante los meses invernales y espacialmente en los primaverales de abril a mayo.

Esta situación, unida al registro de unas temperaturas superiores a la media durante el primer semestre del año, han hecho que el riesgo de incendios forestales al comenzar el periodo de máxima activación fuera algo, o incluso muy alto.

El director general de Medio Natural y Gestión Forestal ha detallado que las temperaturas fueron "extremadamente altas en verano" con registros superiores a los 40 grados y precipitaciones muy escasas. Esto se ha traducido en un elevado número de días con riesgo alto o muy alto de peligro de incendios. Sin embargo, el número de fuegos y la superficie quemada ha sido algo inferior al promedio histórico 2001-2018.

Bayona ha considerado que esta caída en el número de incendios forestales y en la cantidad de hectáreas quemadas se debe a la buena y rápida respuesta del operativo y a las labores preventivas. "La mítica frase de que los incendios se apagan en invierno tiene su parte de cierta", ha aseverado.

De todas formas, ha agregado que aunque solo se haya producido "un gran incendio" este año "no hay que bajar la guardia", puesto que no se descartan periodos de alto riesgo de incendios forestales durante el invierno. "Si no se ha pasado del conato en la mayoría de los casos es porque el dispositivo funciona".

MÁS RIESGO

Las zonas donde se ha presentado más riesgo se han localizado en la parte central de Aragón, es decir, Bajo Ebro Forestal y Muela de Alcubierre, con un riesgo de peligro de incendio alto o muy alto en más del 60 por ciento de los días comprendidos entre el 15 de junio y el 15 de septiembre.

Por el contrario, el menor riesgo ha estado en áreas del extremo norte de la región y del sureste de Teruel, las dos únicas zonas que han tenido valores inferiores al 20 por ciento de riesgo algo o muy alto han sido Pirineo Axial y Gúdar.

Diego Bayona ha recordado que, teniendo en cuenta que se produjo un gran incendio forestal en Perdiguera que en julio con 600 hectáreas calcinadas --1.252 se han quemado en total en la región--, no ha sido "una mala campaña" en cuanto a resultado, "si bien es necesario no bajar la guardia".

Los siguientes incendios de mayor consideración han sido el de Villanueva de Huerva, en junio con 115 hectáreas afectadas; Alcampell, en julio con 80 hectáreas; Castejón de Alarba, en junio con 70 hectáreas, y Graus, también en junio con 60 hectáreas. Todos ellos provocados por accidente.

CAUSAS

En cuanto a las causas de los incendios y su comparativa con el periodo 2001-2018, han ido disminuyendo los incendios naturales, un 16 por ciento en 2019 frente al 24 por ciento del promedio histórico; el porcentaje de los incendios producidos por accidentes y negligencias, los intencionados y los reproducidos se han mantenido en valores similares, en el 52 por ciento.

Los que sí que han aumentado significativamente han sido los de causas desconocidas, un 17 por ciento frente al 8 por ciento de promedio histórico. Bayona ha remarcado que el Gobierno de Aragón trabaja en "mejorar los protocolos que tienen que ver con detectar el origen de los incendios".

Para reducir el número de incendios forestales y sus efectos, el Gobierno de Aragón ha puesto en marcha la campaña 'Ayúdanos, el fuego no perdona'. Así, ha realizado 72 actividades en verano, en 28 localidades diferentes de la región y en las que han participado 738 niños. Durante el curso, se llevaron a cabo 581 actividades escolares en 96 centros --11 urbanos y 85 rurales-- a los que asistieron 6.879 alumnos.

También se han realizado 48 charlas dirigidas a agricultores, sobre todo para sensibilizar sobre el problema de las quemas y siete de cosechadores, con la colaboración de la organización agraria UAGA.

Además, se han realizado siete charlas en poblaciones rurales en zonas de interfaz, con 607 participantes. Se han impartido cuatro jornadas preventivas a personal de parques eólicos y se prevé realizar también para personal de mantenimiento de carreteras.

AUTORIZACIONES

La realización de quemas agrícolas o forestales en terrenos definidos como monte, así como en terrenos destinados a cualquier uso que estén incluidos en la franja de 400 metros alrededor de monte, requieren de autorización o notificación previa, en función del tipo de restos vegetales a quemar, su continuidad y la época de ejecución de las mismas.

Con la intención de facilitar la tramitación telemática de solicitudes del uso del fuego en los ayuntamientos, ya es posible, a través de la aplicación de la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal, que los consistorios asistan al ciudadano. El solicitante no necesita DNI electrónico o certificado digital.

De esta forma, se ha conseguido una mayor rapidez en la tramitación y posterior resolución, una reducción del papel que se debe imprimir y registrar, la eliminación del envío de la solicitud por parte del ayuntamiento a la Oficina Comarcal Agroambiental correspondiente para su tramitación y una mejora en la atención al interesado.

De esta forma, ya se han registrado, a través de la asistencia de los ayuntamientos, cerca de 3.000 solicitudes de un total de 137 ayuntamientos.

El próximo 16 de octubre comienza el periodo en el que se permite la realización de quemas de restos vegetales, agrícolas y forestales, mediante notificación o solicitud, preferiblemente a ser realizarlas a través de la web, aunque se continúa dando servicio desde las oficinas comarcales agroambientales.