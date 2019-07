16 de julio de 2019

Pérez (Cs): Un gobierno de "supervivencia" de PSOE, PAR, Podemos y CHA implicará una legislatura de "montaña rusa"

ZARAGOZA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en las Cortes de Aragón, Daniel Pérez, ha opinado que si el socialista Javier Lambán logra ser investido presidente de la Comunidad autónoma será gracias a un "pacto de supervivencia" del que se va a derivar una legislatura "de montaña rusa" y de "inestabilidad", algo que "no nos podemos permitir en un momento en el que hemos de ser competitivos".

En rueda de prensa, Pérez ha comentado que su grupo ha exigido desde la semana pasada que se fije ya una fecha para la investidura y "creo que se va a dar a conocer en las próximas horas", para añadir que "si se va a una investidura, es porque se está en disposición de conseguir los apoyos".

En este sentido, ha considerado que si Lambán logra los votos suficientes, será "a costa de muchas concesiones, trágalas y con calzador" ya que el acuerdo que está tratando de negociar el PSOE es "muy difícil, un pacto imposible, de supervivencia" puesto que después alcanzar un acuerdo de gobierno con el Partido Aragonés, necesita también los votos de Chunta Aragonesista (CHA) y de Podemos, con quienes los socialistas están en conversaciones, igual que con Izquierda Unida.

"Veremos a qué están dispuestos a llegar cada uno de ellos para que ese acuerdo salga", un pacto que, a su juicio, puede alcanzarse porque "cuando se trata de sobrevivir uno está dispuesto a lo que sea".

No obstante, el portavoz de Cs ha advertido de que "no se trata solo de un acuerdo para la investidura, sino que tenemos cuatro años por delante" y el Gobierno debería estar en disposición de "garantizar certidumbre, estabilidad, certezas", algo que ha estimado que no ocurrirá.

Pérez ha expresado su "preocupación" ya que desde las elecciones del pasado 26 de mayo el Gobierno de Aragón está en funciones y esto "nos condena a una parálisis en muchos aspectos", una situación que ha de acabar "cuando antes".

INVESTIDURA FALLECIDA

El portavoz de Cs ha manifestado que si hubiera una investidura fallida y el PAR reconsiderase su posición "y en un ejercicio de responsabilidad quiere hablar con nosotros", la formación naranja se sentaría a negociar.

Pérez ha recordado que cuando Partido Popular y Cs comenzaron la negociación tras las elecciones "siempre había una silla para el PAR", pero este partido eligió al PSOE y "nos tocó dar un paso a un lado y ver si eso fructifica o no".

A su entender, si Lambán no fuera elegido presidente, desde Cs se actuaría con "responsabilidad" y trabajarían para buscar un acuerdo para un Gobierno "de centro, moderado y liberal, que dé tranquilidad absoluta a Aragón".

No obstante, ha rechazado que en ese escenario su partido se sentara a negociar con el PSOE. "En ningún momento" ocurrirá eso, ha apuntado, porque la postura de Cs es "no a la investidura del candidato del PSOE", y no por una cuestión personal porque su relación con Lambán es "buena", aunque no han tenido ocasión de tratarse mucho.

"No es un no a Lambán, sino al PSOE secuestrado por Pedro Sánchez", que está actuando por "ambición personal" ya que "no tiene un proyecto para España, sino para él", un partido que "pacta con populistas, nacionalistas e independentistas" y "con ese PSOE no vamos estar ni en el Gobierno de la nación, ni en el de Aragón, ni en otros".

EJECUTIVA DE CS

En otro orden de cosas, Pérez ha asegurado no tener ninguna noticia sobre la posibilidad de que entre a formar parte de la nueva ejecutiva nacional del partido y ha recordado que se incorporó al proyecto de Cs en enero y se ha afiliado hace un mes, tras haber concurrido a las elecciones autonómicas como el candidato de la formación naranja.

Ha añadido que tiene puestos "los cinco sentidos en esta casa", en referencia a las Cortes de autonómicas, para trabajar "por y para Aragón, a través de un grupo que ha crecido exponencialmente" en los últimos comicios y también en colaboración con sus diputados en el Congreso en cuestiones que hacen referencia a la Comunidad.