24 de septiembre de 2019

Pérez (Cs): "Es el momento de iniciar la reforma del Estatuto para eliminar los aforamientos de los cargos políticos"

ZARAGOZA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en las Cortes de Aragón, Daniel Pérez Calvo, ha apostado por "eliminar los aforamientos de los cargos políticos aragoneses a través de la reforma del Estatuto, para dejar claro que todos los ciudadanos somos iguales ante la justicia".

Pérez Calvo ha explicado algunas de las iniciativas que quiere llevar la formación naranja al próximo pleno en la cámara aragonesa, entre las que destaca también "el desarrollo real de la banda ancha en todo el territorio".

El portavoz de Cs en las Cortes de Aragón ha calificado de "buen comienzo" el resultado de la anterior sesión plenaria, "en la que ejercimos una oposición constructiva y de colaboración con el Gobierno en las iniciativas que tienen interés para todos los aragoneses". En ningún caso, ha destacado "se pusieron palos en las ruedas, todo lo contrario, se hizo una oposición basada en la lealtad institucional y en el control al Ejecutivo".

De este modo, Daniel Pérez ha destacado la unanimidad que logró la iniciativa parlamentaria impulsada por Cs para agilizar las entregas a cuenta del Gobierno de España al autonómico, así como la pregunta que se hizo a Lambán sobre Cerler, "en la que el presidente mostró un compromiso firme y rotundo en todas las iniciativas que tengan que ver con el desarrollo de la nieve como sector de vital importancia para el turismo y la economía aragonesa".

En esa misma línea, "con afán de colaborar y lograr los máximos consensos", ha proseguido Pérez Calvo, "queremos llevar a la junta de Portavoces varias iniciativas, entre ellas, instar a que se inicien los trámites para la reforma del Estatuto de Autonomía para acabar con los aforamientos".

Para el portavoz de Cs, "hay que resolver el tema y dejar claro que todos los ciudadanos somos iguales ante la justicia". Asimismo, ha recordado que sería un buen momento para abordar las fórmulas necesarias que hagan recuperar a la provincia de Teruel su representante número catorce en las Cortes de Aragón, que en las últimas elecciones autonómicas se perdió por el descenso de población.

Además, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos llevará una iniciativa en relación con el desarrollo real y efectivo de la banda ancha de internet en todo el territorio aragonés. Tal y como ha recordado el portavoz de la formación naranja, "el Acuerdo de Gobierno del cuatripartito fija el 2020 como fecha para llevar la banda ancha a todos los municipios de la comunidad", por lo que "queremos preguntar a la consejera de Ciencia y Universidad, Maru Díaz, en qué momento estamos, qué cronograma se maneja y qué planes se quieren desarrollar".

Pérez Calvo ha considerado que "el objetivo no es fácil y somos conscientes, pero cuando se anuncia ese compromiso, habrá una hoja de ruta marcada". Eso sí, el portavoz de Cs ha advertido que "las actuaciones no pueden limitarse a llevar a la puerta de los municipios el acceso a internet, sino que debe buscarse la forma en que esas líneas lleguen después hasta los hogares", que es el aspecto que las compañías telefónicas no suelen ejecutar, lo que supone "un auténtico inconveniente para aquellos que quieren desarrollar sus negocios o trabajar desde casa".

Por último, el portavoz de Cs también ha avanzado que su grupo parlamentario quiere llevar otra iniciativa "en busca de la coherencia", para solicitar al Gobierno de Aragón "gestos reales" que promuevan "la convivencia pacífica entre la educación pública y la privada", y, en concreto, va a solicitar que se retire el recurso del Gobierno de Aragón ante el Tribunal Supremo contra la sentencia que da la razón a los padres del Colegio Ánfora.