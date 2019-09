El alcalde de Zaragoza pide ayuda a los grupos municipales para mejorar las relaciones con el Gobierno de Aragón

ZARAGOZA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha pedido ayuda a todos los grupos municipales para mejorar las relaciones entre el Ayuntamiento de la ciudad y el Gobierno de Aragón. Así lo ha indicado después de que se haya debatido y votado en Pleno una moción presentada por Podemos-Equo reclamando no renunciar a la deuda que tiene el Ejecutivo autonómico con el Consistorio en virtud del convenio de colaboración con el tranvía, firmado por ambas administraciones en 2009.

En concreto, la moción solicita "reclamar, según las posiciones planteadas en los reiterados informes de Intervención y de tesorería, los importes que resulten de la aplicación del Convenio de Colaboración firmado entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza. Quedando el importe de la cantidad a reclamar a la vista de las discrepancias existentes entre ambas administraciones a expensas de la resolución de los procedimientos judiciales pendientes".

Azcón ha confiado en que se abra "una nueva etapa de relaciones entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón". Ha detallado que mantuvo un encuentro con el presidente de la Comunidad, Javier Lambán, quien también mostró esta disposición: "Creo que nuestras palabras son sinceras".

En este contexto, ha considerado que la lealtad entre las dos administraciones "más importantes de Aragón" tiene que ser algo "básico". Por ello, ha aseverado que no va a dejar de ser leal al Gobierno aragonés pero tampoco va a dejar de "defender" los intereses de los zaragozanos.

La mayoría de los grupos municipales que están en el Ayuntamiento tienen también representación en el Parlamento autonómico, por lo que les ha pedido ayuda en la mejora de las relaciones entre las dos administraciones. "Creo que van a tener labor y papel importante en que estas relaciones puedan mejorar en esta nueva etapa", les ha dicho.

TRANVÍA

El portavoz de Podemos-Equo, Fernando Rivarés, ha sido el encargado de defender la moción presentada por su grupo en el Pleno del Ayuntamiento de este jueves, con el objetivo de que el Consistorio no renuncie a la deuda que tiene el Gobierno de Aragón con el tranvía. Una moción que, ha explicado, se ha hablado con los representantes de la formación morada en el Parlamento aragonés para estar en la misma línea política.

"El Gobierno de Aragón debe al Ayuntamiento 30 millones por el convenio colaboración del tranvía que firmaron. Una obra magnífica que transformó la ciudad", ha indicado Rivarés al inicio de su intervención. Ha reconocido que el Ejecutivo pagó algunas cantidades, pero ha afirmado que todavía deben a los zaragozanos 30 millones.

Rivarés ha afirmado que, a través de distintos medios de comunicación, ha escuchado que el alcalde tenía la intención de renunciar al cobro de esta deuda, algo que el Gobierno PP-Cs ha negado y el grupo municipal de Vox han negado en sus intervenciones.

Rivarés ha aprovechado para criticar que el Gobierno de Aragón dijese que, en el acuerdo firmado entre las dos administraciones por el tranvía, no debían haber formado parte los elementos móviles. "Sin vehículos no funcionaría el tranvía, todavía no me han salido alas para sobrevolar las catenarias".

BIENES INTANGIBLES

El portavoz de Vox, Julio Calvo, ha asegurado que en esta moción se habla de "esos bienes intangibles como la lealtad institucional". Ha detallado que este contencioso se encuentra ante el Tribunal Superior de Justicia de Arragón (TSJA), por lo que ha considerado que con la moción solo se pretende hacer "una declaración institucional".

Así, ha anunciado el apoyo de Vox a esta iniciativa, pero ha añadido que "la pelota se encuentra en el tejado del TSJA", por lo que hay que esperar a que se celebre el juicio.

El portavoz de Zaragoza en Común (ZeC), Pedro Santisteve, ha asegurado que iba a apoyar esta moción. Ha recordado que está "atascado" el "tema competencial", ya que la capital aragonesa mantiene servicios que, en principio, no le corresponden. Ha recordado que, durante su gobierno, el Ayuntamiento tendió la mano al Ejecutivo autonómico con temas como la Comarca 33 pero ha incidido en que también defendieron los intereses de los ciudadanos "a capa y espada".

Ha agregado que en la reunión entre Azcón y Lambán hubo "mucha foto pero poca sustancia" y que al alcalde de Zaragoza "le han colado el ICA".

INTERESES PARTIDISTAS

La vicealcaldesa, Sara Fernandéz (Cs), ha apuntado que ya se defendió en el Ayuntamiento durante la anterior legislatura reclamar la deuda del tranvía al Gobierno de Aragón, pero que es algo que "los intereses partidistas del PSOE" y, en menor medida, de CHA, lo impidieron.

"Cs y PP defendimos el convenio firmado por el Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón y vamos a seguir defendiendo lo mismo, por eso vamos a votar a favor de esa moción. No sé de donde se sacar que el señor alcalde ha dicho que puede renunciar a este cobro, el asunto está en manos de la justicia, pero lo más curioso es que Podemos Equo presente esta moción porque forman partte del Gobierno de Aragón", ha remarcado.

El portavoz del PSOE, Alfonso Gómez, ha subrayado que los socialistas tienen que defender los intereses de los zaragozanos, en el Ayuntamiento, y de los zaragozanos y el resto de los aragoneses en las Cortes autonómicas. "En el PSOE tenemos muy clara la separación de responsabilidades. En cada momento uno tiene que defender las responsabilidades que le han sido asignadas".