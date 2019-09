27 de septiembre de 2019

Rechazada una moción de Vox para crear un órgano de asesoría legal frente a la "okupación"

ZARAGOZA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha rechazado una moción de Vox, que solo ha contado con el apoyo de sus dos concejales, en la que se pedía crear un órgano de apoyo y asesoría legal frente al fenómeno de la "okupación", iniciando las causas judiciales o personándose en las que hayan iniciado los propietarios y haciendo frente a los gastos de defensa jurídica de las personas físicas o jurídicas afectadas por la ocupación ilegal de sus inmuebles o viviendas en el término municipal de Zaragoza.

La concejal del grupo municipal de Vox, Carmen Rouco, ha dicho que la ocupación de viviendas de propietarios atenta no sólo contra uno de los derechos básicos de los ciudadanos como es el derecho de propiedad, amparado por la Constitución, sino que en algunos casos provocan un verdadero desahucio de sus legítimos propietarios, generando auténticos dramas personales y familiares. Además, este fenómeno está "íntimamente relacionado con la delincuencia: hurtos, venta de droga, molestias al vecindario".

La concejal del grupo municipal de Podemo-Equo, Amparo Bella, ha dicho que esta moción no tiene sentido porque buscan el problema de los ocupas para tener viviendas y aumentar el precio de los alquileres. "Tienen fobia a la pobreza generada por las políticas de derechas que ha alimentado y para ustedes todo reside en soluciones policiales"

La concejal del grupo municipal de ZeC, Luisa Broto, ha dicho que el Ministerio de Fomento ha cifrado en más de 400 euros el precio medio del alquiler en Zaragoza. Ha aportado el dato de que hay un 0,3 por ciento de ocupación devenida por la precariedad y la pérdida del empleo, frente a las viviendas vacías que rondan el 12 por ciento.

La concejal del grupo municipal del PP, Carolina Andreu, ha dicho que la ocupación es una "ilegalidad que genera conductas que ponen en peligro a las personas y genera alarma social, pero ha añadido que el Ayuntamiento no es competente para acometer la petición de la moción de Vox. Ha relatado que ante los últimos casos se ha reforzado la seguridad con presencia de la Policía Local y se han realizado actuaciones urbanísticas junto a reuniones vecinales, además de que se ha creado un grupo de trabajo en el Ayuntamiento. Se trabaja de forma preventiva, ha agregado.

La concejal del PSOE, Inés Ayala, ha dicho que en Zaragoza la ocupación no es un problema en Zaragoza y la solución no es crear nuevos servicios cuando ya se actúa con eficiencia, sino crear planes de vivienda social de alquiler que sean asequibles y no sea necesario entrar de forma ilegal en una vivienda, junto a planes integrales de los barrios.