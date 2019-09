3 de septiembre de 2019

Podemos-Equo sostiene que se debe modificar la normativa del patinete para ampliar su uso

ZARAGOZA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Podemos-Equo ha reivindicado que la normativa sobre el uso del patinete eléctrico debe modificarse para facilitar el acceso de los vehículos a barrios ahora aislados, además de promover este tipo de movilidad sostenible con nuevas infraestructuras, en especial con la implantación de más carriles bici.

En la actualidad la ordenanza reduce la circulación de patinetes a los carriles bici y a las vías unidireccionales de un solo carril con limitación de velocidad a 30 kilómetros por hora.

Este hecho implica que a barrios como La Almozara, Valdespartera o nuevos barrios --Parque Venecia, Arcosur y Parque Goya-- no se puede acceder en patinete eléctrico "puesto que sus calles de acceso son de dos o más carriles y no disponen de carriles bici, una infraestructura que el gobierno de la derecha radical ha anunciado que no piensa ampliar", ha indicado la concejala de movilidad en el grupo municipal de Podemos-Equo, Amparo Bella.

Los usuarios de vehículos de movilidad personal (VMP) se incrementan en Zaragoza, mientras el gobierno municipal de PP-Cs y Vox "no sólo ignora las necesidades de los miles de personas que utilizan a diario esta modalidad de desplazamientos sostenibles, sino que está entorpeciendo su desarrollo", ha criticado Bella en una nota de prensa.

"La decisión de los responsable de PP-Cs y Vox se inscribe en su regresiva política de movilidad, que ignora la sostenibilidad como paradigma para organizar los desplazamientos por la ciudad. Frente a esta actitud retrógrada y totalmente perniciosa ante la emergencia climática que padecemos, la ciudadanía apuesta cada vez en mayor medida por la utilización de medios de transporte sostenibles y no se están atendiendo las necesidades que esta realidad plantea".

NUEVA REALIDAD

Podemos-Equo ha contactado con la Asociación Zaragozana de Usuarios de Vehículos Eléctricos y de Movilidad Personal (Avuzemp) y ha confirmado que en la actualidad más de 2.000 personas utilizan cada día y de forma habitual el patinete eléctrico, protagonizando unos 1.500 usos diarios de los vehículos de este tipo de movilidad compartida, según datos de la propia concejala responsable de Movilidad. Además, más de 500 personas se desplazan mediante patinetes de propiedad privada.

"Esta nueva realidad exige nuevas medidas por parte del gobierno municipal porque de lo que se trata es de promover la movilidad sostenible y no contaminante, cuando en realidad PP-Cs y Vox están haciendo todo lo contrario", ha considerado Amparo Bella.

Podemos Equo ha abundado en que la normativa que regula el patinete eléctrico, consensuada entre los grupos municipales, a excepción del PP, y con las organizaciones del sector "debería modificarse". Pese a que entró en vigor hace escasos meses, debería debatirse en su mesa de seguimiento algunas variaciones para ampliar el uso de este vehículo no contaminante y sostenible.

Los usuarios reivindican la aplicación de algunas excepciones en determinadas vías de la ciudad que, pese a tener más de un carril, podrían transformarse en calles pacificadas y limitarse la velocidad a 30 km/h para permitir su uso por los patinetes, lo que facilitaría su llegada a determinados barrios o desplazamientos en el interior de otros, como por ejemplo en Delicias por una avenida Madrid pacificada.

"Podemos-Equo ha constatado que desde el gobierno de la derecha radical no se piensa adoptar ninguna medida para promover la movilidad sostenible, lo cual es una irresponsabilidad frente al deterioro ambiental y una desatención hacia los miles de usuarios de los VMP", ha puntualizado Amparo Bella, quien insiste en que la actitud a adoptar debería ser justo la contraria.