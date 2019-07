10 de julio de 2019

Podemos no apoyará un "gobierno en negro" del que no conoce qué ha pactado y cómo implementará las medidas

ZARAGOZA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del equipo de Podemos en la negociación con el PSOE para un acuerdo de gobernabilidad en Aragón, Marta de Santos, ha advertido de que su formación no dará un "cheque en blanco" para un "gobierno en negro" del que no conozcan qué han pactado sus integrantes y cómo implementarán las medidas.

En declaraciones a los medios de comunicación, en las Cortes autonómicas, antes de participar en una reunión en la sede del PSOE, De Santos ha remarcado que "ahora mismo no hay un bloqueo de las negociaciones, sino una falta seria de información por parte del PSOE a la hora de afrontar esa conversación" y por eso su voto a la investidura "sigue en la misma posición del primer día, no".

"Nos piden un cheque en blanco" para un gobierno "en el que no estemos, es decir, que gobiernen en negro, sin que les veamos" frente a lo que Podemos reclama "transparencia, sinceridad", conocer "qué ha pactado" el PSOE con el Partido Aragonés (PAR) y Chunta Aragonesista (CHA), "qué planean hacer, cuáles son las medidas y la forma de llevarlas a cabo y, a partir de ahí, empezarán las negociaciones".

La portavoz de Podemos ha asegurado que los socialistas "no han concretado jamás nada" en las reuniones que han mantenido hasta ahora, una situación que es "como dar vueltas a una rotonda en la que el único cartel que hay es uno que dice 'Podemos no puede ver lo que queremos hacer en el Consejo de Gobierno'", ha sintetizado.

Marta de Santos ha añadido que el PSOE "no se sale del guión" y les pide confianza, después de cuatro años en los que "tenemos más de 500 medidas firmadas que en su mayor parte no se han cumplido". Ha apostillado: "Para empezar a conversar tienen que ser sinceros y tenemos que entender ese veto, qué plantea el PSOE con el PAR o con CHA y cuál es la razón por la que no quieren que estemos en el Consejo de Gobierno", "qué miedo tienen" o qué pretenden hacer en él "que no puede ver Podemos".

RESPETO A LO YA PACTADO

La portavoz de la formación morada ha dicho que su partido se ha incorporado a la negociación después de que el PSOE haya pactado con CHA y el PAR y "vamos a respetar lo que hay", pero "pedimos saber qué es y, si lo entendemos, aportaremos para mejorarlo, buscaremos el espacio que podemos trabajar".

En este punto, ha sostenido que entiende que los acuerdos de PSOE con PAR y CHA van "mucho más allá de las medidas programáticas" y "a nadie le sorprendería" saber qué consejerías puedan estar repartiéndose. "Ante esa situación, nosotros no vamos a entrar como un elefante en cacharrería, vamos a respetar lo que se está porque creemos que es posible trabajar cuatro años en coordinación estas cuatro fuerzas", ha apuntado.

De Santos también ha defendido su aspiración a gobernar. "Es de Perogrullo decir que una fuerza política ha venido a tomar medidas, gestionar, cambiar la vida de las personas, y nosotros es lo que queremos, hacerlo lo mejor posible" mediante un gobierno "cuatro por cuatro, de cuatro fuerzas para cuatro años", pero "una investidura con un cheque en blanco para un gobierno en negro, no", ha incidido.

A su entender, un Ejecutivo a cuatro permitiría un "gobierno estable" en la Comunidad autónoma. "Nuestra responsabilidad es forzar que la situación sea estable porque Aragón necesita estabilidad", ha expuesto De Santos y para eso ha exigido que se asegure un mecanismo "que garantice que esto va a ser un acuerdo que dure cuatro años", con medidas que "sean realidad, no papel mojado".

Sin embargo, por ahora, ha continuado la portavoz de Podemos, desde el PSOE, "nos están invitando a formar parte de un proyecto de gobernabilidad, a dar nuestro voto, sin darnos las claves o ni siquiera explicarnos qué es lo que han pactado con las otras fuerzas", ha reiterado.

Asimismo, ha insistido en que en Podemos no quieren entrar "rompiendo nada, queremos respetar lo que se haya acordado y entenderlo para poder construir y formar parte de ello, para ser responsables con el momento histórico y asegurar que este proceso dure cuatro años y Aragón tenga el mejor gobierno con las mejores políticas", ha sostenido.

SIN SOLVENCIA

De Santos ha precisado que el PSOE les ofrece un acuerdo de investidura "sin esa solvencia y seriedad de la duración de cuatro años, con lo cual nos tememos que además de una investidura, lo que están planteado es otro gobierno a posteriori" y "no están siendo sinceros".

A su entender, el PSOE "no está entendiendo el momento o no quieren formar parte de un gobierno con nosotros porque tienen una alternativa que no están diciendo", para comentar que el socialista Javier Lambán no es Pedro Sánchez y antes de las elecciones "expresaba que prefería trabajar con ese centro que representa Ciudadanos que con Podemos".

Por eso, Marta de Santos ha pedido a Lambán que "sea sincero" y diga qué quiere hacer en vez de achacar a Podemos que "está rompiendo una cuerda que no ha echado y queremos saber a quién está echando esa cuerda" porque si quiere ser presidente y obtener los votos que necesita para su investidura ha de ir "de frente" y, si en el mejor de los casos, se conformara un gobierno de cuatro fuerzas habría que sentar unas bases de trabajo que se apoyaran en la "honestidad, sinceridad, transparencia y confianza".

"Tenemos un director de orquesta y queremos entender si quiere hacer un cuarteto o un grupo a tres y otro que haga 'playback'", así como si pretende que la melodía "suene cuatro años o que formemos parte ahora de una escenografía y a los meses cambiar de actores", ha esgrimido la portavoz de la formación morada.

PODEMOS, ABIERTO A NEGOCIAR

Marta de Santos ha asegurado que en Podemos "no hay bloqueo para conversar", sino que "hemos puesto siempre todas las facilidades de horarios, tiempo y espacios porque somos conscientes de la responsabilidad que tenemos" y lo que ha solicitado es asegurar "un mecanismo que garantice que esto va a ser un acuerdo que dure cuatro años" y que "todas las cosas que se pacten se lleven a cabo".

De Santos ha opinado que hay "un montón de puntos en común que podemos encontrar en los cuatro programas" y por eso es "más que factible llegar a un acuerdo", pero para eso necesitan conocer qué se ha pactado con los demás, "dónde han pensado que podemos estar" ya que el PSOE "no ha llegado nunca a plantearnos qué idea tiene para nosotros" y conocer el mecanismo que asegure el cumplimiento de lo acordado "y, a partir de ahí, empezar a negociar".

La portavoz de Podemos ha estimado que el PSOE debe entender que es un momento "histórico", en el que "ya no existen las mayorías absolutas" y "es su deber intentar que las cuatro fuerzas políticas que tienen que votar su investidura se sientan parte de esa investidura y gobernabilidad".

También ha dicho que en una negociación "todo el mundo ha de rebajar posiciones", en una situación en la que ya no caben "las nostalgias de los pactos a dos; estamos en el siglo XXI y hay nuevas formas de hacer las cosas".

Respecto al documento que el PSOE envió este martes a Podemos, De Santos ha sido tajante: "A la persona que lo haya escrito, que la despidan" porque "falta mucha concreción", incluye "palabras bonitas", pero "está mucho más vacío que los documentos acordados en la pasada legislatura" y "no recoge todo lo hablado con otras fuerzas por lo que empezar a hablar de un boceto de un boceto es poco serio en este momento".