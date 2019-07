12 de julio de 2019

El pop británico de los 80 de 'Echo and The Bunnymen' sonará en las montañas de Pirineos Sur este sábado

Foto de archivo de la banda británica 'Echo and The Bunnymen'.

Foto de archivo de la banda británica 'Echo and The Bunnymen'. PIRINEOS SUR - ARCHIVO

HUESCA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La banda de pop británico de los 80, 'Echo and The Bunnymen', tocará este sábado, día 13 de julio, en el Festival Internacional Pirineos Sur. El grupo de Ian McCulloch y Will Sergeant, que finalizará en el Auditorio natural de Lanuza su gira española, hará un repaso a sus 40 años de carrera. También actuarán 'Fino Oyonarte' y 'El Verbo Odiado'.

La trayectoria de 'Echo and The Bunnymen' se inició en 1978 con Ian McCulloh y el guitarrista Will Sergeantm, y al poco se les unió el bajista Les Pattinson. Hasta 1984 publicaron obras como 'Crocodiles', 'Heaven up here, 'Porcupine' y Ocean rain'.

Entre 1988 y 1997 su cantante abandonó la banda y parecía que los días del grupo estaban contados. Sin embargo, McCulloch volvió a coger su micrófono y lanzaron el álbum 'Evergreen'. Su último trabajo es 'The Stars, The Ocean & The Moon', que contiene trece canciones seminales de su cancionero reinterpretadas --'The Killing Moon', 'Nothing Last Forever', 'Rescue', 'The Cutter', 'Bring On Dancing Horses', 'Lips Like Sugar' o 'Seven Seas', entre otras), más dos temas nuevos.

Este mismo día se estrenará en el escenario flotante 'Fino Oyonarte', que presentará su primer disco solitario, y 'El Verbo Odiado', que ejercerá de representantes de la música aragonesa en el Escenario Caravana Sur.

Oyonarte ha dedicado más de la mitad de su vida a la música. Conocido por ser el bajista de 'Los Enemigos', también ha tenido proyectos como 'Clovis' o 'Los Eterno'. Asimismo, ha sido productor de discos de grupos como 'Lagartija Nick' o 'Los Planetas'.

Ahora, a sus 55 años, se embarca en esta nueva aventura. 'Sueños y Tormentas' (Buenaventura, 2018), es su primer trabajo en solitario. Para su debut bajo su propio nombre, se ha alejado del sonido que más le ha caracterizado y se ha aproximado a artistas como Leonard Cohen o Nick Drake, con temas más acústicos, reposados y con arreglos de viento y cuerda.

'El Verbo Odiado' lanzó el año pasado 'Tú ganas', su álbum de debut compuesto por nueve canciones, precedido por los dos singles 'A punto de Fuga' y 'Lluvia en abril'. La banda apuesta por temas de folk a los que les añaden un cuerpo musical que hace que se muestren algunas nuevas influencias como son Pumuky, Radiohead o Standstill.