El presidente de Saica, orgulloso de llevar el nombre de Zaragoza y Aragón por el mundo

El presidente de Saica, Ramón Alejandro Balet, ha incidido en que está orgulloso de llevar el nombre de Zaragoza y Aragón por el mundo. Además, ha hecho hincapié en la apuesta de la empresa por la innovación con el objetivo de lograr "un futuro sostenible".

Balet ha recibido este viernes la Medalla de Oro de Zaragoza, de manos del alcalde, Jorge Azcón, en el Pleno previo al pregón que da inicio a las Fiestas del Pilar de Zaragoza. En su discurso, ha señalado que este acto supone la culminación del 75º aniversario de la empresa. Así, ha agradecido a la ciudad, y a los vecinos de Saica, este reconocimiento.

También ha tenido unas palabras para agradecer el apoyo que reciben por parte del Gobierno de Aragón. En este contexto, ha recordado los orígenes "muy humildes" de Saica, una empresa que ya ha alcanzado "la tercera generación".

Ha detallado que mientras la primera generación construyó la empresa y la segunda impulsó la internacionalización, la tercera apuesta por la innovación y el embalaje reciclado y flexible. "Hoy estamos presentes en nueve países con 116 plantas de producción, pero hay cosas que no cambian, siempre hemos querido conservar nuestras raíces, siempre en Zaragoza".

Balet ha afirmado que Saica siempre ha apostado por soluciones innovadoras y por la eficiancia energética, optimizando procesos y diseñando productos sostenibles. "Estos logros no habrían sido posibles sin la colaboración de diferentes actores, desde accionistas industriales hasta las comunidades que comparten nuestros valores y el equipo humano de Saica".

Ha precisado que siempre buscan la "excelencia" en su trabajo y que la innovación y la tecnología son "fundamentales" para lograr "un futuro sostenible para todos". Además, ha insistido en que están "orgullosos" de llevar "el nombre de Zaragoza y Aragón por el mundo".

CAPITAL 100% ARAGONÉS

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha sido el encargado de entregar la Medalla de Oro a Saica. De esta compañía, ha destacado que su capital es cien por cien por cien aragonés y que el año pasado conmemoró su 75 aniversario. En este contexto, ha agregado que Zaragoza es "cuna de emprendedores e importantes personalidades que han sabido desenvolverse en el mundo de los negocios".

"En esta categoría de empresas emblemáticas Saica brilla con luz propia, es la empresa radicada en Zaragoza, de capital aragonés, y la de mayor envergadura de la ciudad por sus cifras de negocio". Además, ha asegurado que ha progresado sin perder su carácter de empresa familiar.

"En su fundación comenzó con una planta de producción con seis empleados, ahora tiene seis grandes fábricas de papel en Europa, más de 50 plantas de cartón en varios países y da empleo a más de 10.000 profesionales en nueve países".

Jorge Azcón también ha tenido palabras de enhorabuena y agradecimiento para todos aquellos que han sido nombrados Hijos Predilectos y Adoptivos de la ciudad este viernes, con motivo del inicio de las Fiestas del Pilar, y ha remarcado la "enorme diversidad y riqueza" del tejido social de Zaragoza.

Estos reconocimientos han sido para La Banda del Canal, el comandante Miguel ángel Franco Fernández, las hermanas y deportistas María José y María Pilar Sánchez Alayeto, el Grupo Adebán, la física Carmen Magallón y el deportistas Carlos Sanz.

50 MÚSICOS

La portavoz municipal del PSOE, Pilar Alegría, ha hablado de la distinción de Hija Predilecta a La Banda del Canal, "un referente indiscutible de la historia festiva y ciudadana de la ciudad". Ha detallado que por ella han pasado más de 50 músicos de gran nivel.

Los representantes de La Banda del Canal tras agradecer la distinción han recordado que nacieron en el año 1977 en el barrio de Torrero, en un momento preconstitucional en el que tenían "muchas ganas de libertad". "Han nombrado hijos predilectos a unos bandidos, bandidos pero agradecidos. Gracias de corazón".

La concejala del PP, María Navarro, ha elogiado la carrera del comandante Miguel Ángel Franco Fernández, Hijo Adoptivo de la ciudad. Así, ha recordado que consiguió rescatar a una docena de personas en el ataque terrorista ocurrido en junio de 2017 en Le Campement de Bamako (Mali).

Miguel Ángel Franco ha subrayado que "Zaragoza ha sido siempre cuna y ejemplo de héroes", por ello, ha resaltado el acierto de su familia "de elegir Zaragoza como ciudad de crianza y desarrollo". Ha considerado que la capital aragonesa le ha hecho fuerte y le ha enseñado muchas cosas, como "la honestidad de sus gentes". Al recordar el ataque terrorista en Mali ha apuntado que aquel día fue "inmortal por unos momentos, quiero pensar que gracias a la Virgen del Pilar".

ACTIVIDAD DEPORTIVA

La loa de las hermanas Sánchez Alayeto, que ha corrido a cargo de la vicealcaldesa, Sara Fernández, se ha centrado en su actividad deportiva, ya que han sido cuatro veces campeonas del mundo con la selección de padel, cinco veces campeonas de España por equipos, campeonas del mundo por parejas en 2018 y campeonas de Europa en 2009. Han sido nombradas hijas predilectas.

"Cuando recibimos la noticia fue una enorme alegría y estamos muy agradecidas, ha sido un año complicado, con una lesión e iniciando un nuevo proyecto, y este reconocimiento es una gran inyección de energía", han dicho dos las hermanas, quienes se han comprometido a llevar el nombre de Zaragoza allá donde vayan.

GRUPO ADEBÁN

El portavoz de Zaragoza en Común (ZeC), Pedro Santisteve, ha destacado la importancia de la actividad musical del grupo Adebán, Hijos Predilectos de la ciudad, y que siempre han estado muy ligados a la actividad política. El grupo está formado por Jesús Escartín, Jesús Bendicho, Jesús Lucea y Jesús Martín.

Al recoger la distinción, los componentes de Adebán han asegurado que abogan por lograr una sociedad en la que haya "una auténtica igualdad de oportunidades, una educación no segregacionista capaz de acabar con la violencia de todo tipo y especialmente la que se ejerce en contra de las mujeres. Por un estado laico, por la república, gobierne quien gobierne los derechos se defienden".

CARMEN MAGALLÓN

El portavoz de Podemos-Equo, Fernando Rivarés, ha presentado la distinción a la Hija Adoptiva, Carmen Magallón, directora de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz. Su labor ha contribuido de forma determinante en la consolidación de una sociedad "más igualitaria, más respetuosa y más justa".

Magallón ha afirmado que ama a Zaragoza, pero que eso no le impide amar también a Alcañiz y Teruel, donde tuvo el lujo de tener al cantautor José Antonio Labordeta como profesor de Historia. También ha advertido que espera que Zaragoza sea una ciudad "cuidadora de sus hijos, en especial de los más vulnerables".

CARLOS SANZ

La loa al Hijo Predilecto, Carlos Sanz Hernandez, la ha realizado el portavoz municipal de Vox, Julio Calvo, de quien ha dicho que es un ejemplo de superación personal, impulsor de la Asociación de Enfermos y Trasplantados Hepáticos, presidente de la Federación de Enfermos y Trasplantados Hepáticos y creador de la Fundación Carlos Sanz.

Carlos Sanz ha asegurado sentirse un privilegiado por un nombramiento que no cree que acabe de merecer, ya que muchas personas realizan el mismo o más trabajo que él pero no tienen la suerte de tener tanta difusión. "Por más que yo trabaje nunca daré a la ciudad todo lo que me ha dado, cuando el corazón habla la palabra gracias resume todo".

El acto ha finalizado con la firma en el libro de la ciudad de todos los galardonados.