21 de septiembre de 2019

"El PSOE es una máquina de generar incertidumbre política, social y hasta anímica", afirma Beamonte (PP)

TARAZONA (ZARAGOZA), 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

"El PSOE es una máquina de generar incertidumbre económica, política y hasta anímica. Es capaz, también, de destruir la capacidad de ilusión que tiene el conjunto de una sociedad. Y si no, ahí están las crisis de confianza que se producen cada vez que el Partido Socialista gobierna". Así lo ha indicado este sábado el presidente del Partido Popular de Aragón, Luis María Beamonte, en la clausura de la Escuela de Verano 'Antonio Torres' en Tarazona.

A los gobiernos del PSOE ha atribuido, además, la colaboración activa para que las situaciones de "inestabilidad económica y social" se agraven y cronifiquen en lugar de solucionarse. El líder de los populares aragoneses ha sustentado esta frase con datos específicos sobre el progresivo incremento del paro, un crecimiento económico a la baja, la disminución en la venta de vehículos o el aumento del déficit y la deuda pública.

Ninguna de las cifras anteriores, ha mencionado, marca registros positivos, y ninguna augura un futuro de confianza en el ámbito económico y social. "Todo esto lo hace Sánchez con el silencio cómplice de Lambán, porque el PSOE de Aragón y su líder son corresponsables de la egolatría de su líder".

Para Beamonte, "Lambán está concentrado en que no se le alborote su pacto del sillón". Respecto a la inacción del Ejecutivo autonómico, ha destacado que a la parálisis nacional hay que sumar la falta de gestión del Gobierno autonómico: "Esa inacción que los lleva a no pisarse los callos para no encontrar dificultades en esa transversalidad que han definido de una manera un tanto estrambótica. Esa transversalidad que no es más que busco la excusa que me justifica y a partir de ahí me sitúo en mi sillón, y empiezo a repartir premios y prebendas a los míos".

SÁNCHEZ NO ESTA CAPACITADO PARA GOBERNAR

En clave nacional, Luis María Beamonte ha evidenciado sus dudas sobre la conveniencia de que el secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, vuelva a La Moncloa: "No está capacitado para ser presidente del Gobierno, sencillamente porque carece de sentido de Estado y de capacidad de trabajar por el interés común".

Ha calificado como "falta de respeto a los electores y al conjunto de los ciudadanos plantear estas elecciones como una partida de cartas". Ha atribuido a Sánchez disponer de una buena dosis de ego, "capacidad la justa, y de hecho esta parálisis es su estado ideal, porque se esconde en las negociaciones para no ejercer, para no gobernar. Es, sencillamente un irresponsable incapaz de sumar", y ha achacado al líder socialista la culpabilidad en exclusiva del adelanto electoral y de la incertidumbre e inestabilidad institucional que ya está provocando quiebras en los ámbitos económico y social.

En este punto, ha criticado a Sánchez por negar la deriva económica hacia un escenario de nueva crisis. "No nos vale con que vuelvan a negar la realidad. Lo hicieron en 2007 y fueron los ciudadanos los que pagaron las consecuencias".

EL PARTIDO POPULAR COMO ALTERNATIVA REAL

Frente a la incapacidad evidenciada por los socialistas en la gobernabilidad de España, Beamonte ha destacado la responsabilidad del Partido Popular, "la de ofrecer a los ciudadanos una alternativa que dé seguridad y que trabaje para atajar los problemas en vez de generarlos".

"El Partido Popular es garantía de empleo para el crecimiento. Sabemos llegar a acuerdos y, sobre todo, nuestro interés no es otro que el del conjunto de los aragoneses y de los españoles".

El líder regional del PP ha puesto en valor "la experiencia, la solvencia, la normalidad, la moderación y el sentido de Estado" que acompaña a su formación política, y ha manifestado su convencimiento sobre la efectividad de los populares para "desbloquear la parálisis política, para garantizar la recuperación económica, la unidad nacional, generar confianza y credibilidad a nivel nacional e internacional". Ha reclamado a los miembros de su partido en Aragón que se esfuercen en transmitir a los aragoneses, al conjunto de los españoles, que el PP es "la única alternativa a este caos".