15 de septiembre de 2019

La Universidad de Zaragoza celebrará el lunes el solemne acto de apertura del curso académico 2019-2020

ZARAGOZA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Zaragoza celebrará el lunes, 16 de septiembre, a las 12.00 horas, el solemne acto académico de apertura del curso 2019-2020 en el edificio Paraninfo. Presidirá la ceremonia el rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral, con la asistencia de la consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento del Gobierno de Aragón, Maru Díaz.

El acto se iniciará con la presentación del resumen de la Memoria del curso 2018-2019, a cargo del secretario general de la Universidad. A continuación, el doctor John J. Tracy, director de Tecnología y vicepresidente senior de Ingeniería, Operaciones y Tecnología en The Boeing Company, impartirá la lección inaugural, titulada 'El conocimiento es poder: alianzas para la innovación'. Actuarán como padrinos Pilar Zaragoza Fernández y José Antonio Yagüe Fabra.

John J. Tracy ha dirigido el equipo de ingeniería de Boeing que creó productos aeroespaciales muy relevantes tales como el avión comercial 787 Dreamliner, el primer avión de pasajeros en contar con un fuselaje compuesto; el avión 747-8 Intercontinental, una versión actualizada del avión comercial más grande de Boeing; el X-37, un avión espacial no tripulado experimental de 30 pies, primera nave espacial reutilizable desde el Transbordador Espacial; y Phantom Eye, un avión de larga duración, alimentado por hidrógeno, de 150 pies - aviones de demostración no tripulados de largo recorrido. Tracy se jubiló en 2016, año de centenario de la fundación de The Boeing Company.

A continuación, se procederá a la toma de posesión de los nuevos profesores funcionarios de los cuerpos docentes universitarios los cuales procederán a prometer/jurar cumplir fielmente las obligaciones del cargo de profesor titular o catedrático de Universidad.

El acto solemne, que podrá seguirse a través de 'www.unizar.es/streaming', finalizará con las intervenciones de la consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento y el rector de la Universidad de Zaragoza y se entonará el Gaudeamus Igitur para clausurar el acto.