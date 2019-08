15 de agosto de 2019

La Universidad de Zaragoza en la élite de las 500 mejores del mundo según el ranking de Shanghai

ZARAGOZA, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Academic Ranking of World Universities (ARWU), que se hará público a las 12.00 horas de este jueves, 15 de agosto, vuelve a posicionar a la Universidad de Zaragoza (UZ) entre la élite de las 500 mejores universidades del mundo.

Hasta que no se haga público no se conocerán los detalles de esta notable mejora en la ordenación de las 20.000 universidades que analiza Shanghai. No obstante, el vicerrector de Prospectiva, Sostenibilidad e Infraestructura, Francisco Serón, ha considerado que diversos factores han podido influir en esta recuperación.

"El aumento de la financiación del campus público desde hace cuatro años ha podido influir positivamente en los resultados de investigación", ha estimado la UZ en una nota de prensa.

Otro factor determinante es volver a tener un científico entre la lista de los más citados e influyentes del mundo. El diciembre del pasado año se anunció que el investigador de la Universidad de Zaragoza y experto en Nutrición y Obesidad infantil, Luis Alberto Moreno, había sido elegido como uno de los científicos más influyentes del mundo y que entraba a formar parte de la Highly Cited Researchers, la lista de los 6.000 científicos más destacados y citados a nivel mundial.

ATRAER TALENTO

Francisco Serón también ha señalado que la UZ está desarrollando políticas activas para mejorar su proyección. Consciente de la importancia social de estos reconocimientos para la facilitar los acuerdos entre instituciones de investigación superior y para la captación de talento tanto en estudios de máster como para atraer jóvenes investigadores, la UZ ha trabajado en los últimos años activamente en optimizar la recopilación de información que facilita y en analizar los datos disponibles.

Además ha realizado campañas activas para ayudar a sus científicos a visibilizar sus resultados de investigación. Esto ha permitido que se incorporen nuevas áreas de conocimiento, fundamentalmente de la rama de humanidades y de sociales, al conjunto de áreas que publican en revistas de prestigio reforzando así la posición del campus.

No es la primera buena noticia que recibe el campus en este sentido. El pasado julio se publicaba el ranking de Shanghai por materias y mostraba como también se incorporaba por primera vez la Universidad de Zaragoza en "Geography" ente las 300 mejores y en "Earth Sciences" entre las 400 primeras. Mejoraba su posición en "Automation & Control", subiendo hasta las 75 mejores del mundo, y en "Pharmacy & Pharmaceutical Sciences", hasta las 400 primeras.

LUIS ALBERTO MORENO

El investigador aragonés es coordinador del grupo de investigación GENUD (Growth, Exercise, Nutrition and Development) de la Universidad de Zaragoza, e investigador principal de dicho grupo en el Instituto Agroalimentario de Aragón (IA2), el Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón (IIS Aragón), y el Centro de Investigación Biomédica en Red de Fisiopatología de la Nutrición y la Obesidad (CIBEROBN).

Los cambios introducidos este año en la clasificación que realiza la Universidad de Shanghai Jiao Tong también han facilitado el reconocimiento a la multidisciplinariedad de su investigación.

EL RANKING SHANGHAI

Desde 2003, cada Agosto, se publica el "Academic Ranking of World Universities (ARWU)", conocido como "Ranking de Shanghai", uno de los estudios de referencia internacional para comparar instituciones de educación superior. El ranking selecciona a las 1.000 mejores instituciones educativas desde un punto de vista global, de entre los 20.000 centros de educación superior que existen.

Posiblemente sea el análisis de universidades más famoso y más reconocido que analiza la calidad de las instituciones en la generación de conocimiento. La comunidad investigadora respeta los resultados de estos rankings porque están basados en datos objetivos y sus clasificación es reproducible.