30 de julio de 2019

Vaquero (PP) cree que el futuro gobierno de Aragón "es una suma de proyectos personales" y una "impostura"

ZARAGOZA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo parlamentario del Partido Popular en las Cortes de Aragón, Mar Vaquero, ha considerado este martes que el futuro Gobierno autonómico que conformarán PSOE, Podemos, Partido Aragonés y Chunta Aragonesista es "una suma de proyectos personales" y una "impostura".

En rueda de prensa, tras escuchar la intervención del candidato socialista a la Presidencia de Aragón, Javier Lambán, en la primera sesión del debate de investidura, Vaquero ha observado que Lambán "ha hablado de un gobierno de moderación y de centralidad, lo que no ha sabido ejercer en cuatro años y no ejercerá en estos momentos".

Será, en su opinión, "un gobierno de supervivencia, para resolver las emergencias y urgencias personales, no los principales problemas de los aragoneses", ha dicho tajante, al incidir en que "Lambán decía que Aragón no es un proyecto de partido, pero lo que sí que sabemos es que este anuncio de gobierno es una suma de proyectos personales".

Además, ha criticado que lo que está generando "más expectación" es "saber qué trozo se va a llevar cada partido" del futuro Gobierno de la Comunidad. Es "lo que todos esperamos conocer tras unos pactos nada transparentes".

Vaquero ha considerado que el discurso del candidato ha sido un balance "de lo que no se ha hecho en estos cuatro años en materia de educación, de sanidad, de vivienda, de derechos sociales, en economía". "Lo que propone es lo que no ha sido capaz de hacer en la pasada legislatura", ha aseverado.

En este sentido, ha advertido de que para gobernar "no basta con amontonar una serie de ideas que cualquiera pueda comprar", sino que son necesarias medidas que desarrollen Aragón, una región que "no se merece un reparto del pastel, sino un gobierno estable, no a cinco partidos que ponen por delante qué hay de lo mío y no los problemas de los aragoneses".

ESCENOGRAFÍA

La parlamentaria popular ha expresado sus dudas sobre el desarrollo de futuras medidas en materia de fiscalidad o de educación, al sostener que "cuando el PSOE habla de armonizar impuestos solo pensamos que los subirán".

"Cuando hablan de convivencia pacífica en la educación es poco creíble", ha agregado, para insistir en que el futuro gobierno se limitará a "una suma de proyectos personales".

"El discurso es una mera escenografía en la que el PP no va a participar, el reparto de sillones no será el camino del PP", ha avanzado, al indicar que este acuerdo de gobierno a cuatro "más que una superación de barreras ideológicas ha sido forzar e improvisar acuerdos, pero Aragón necesita un camino coherente por el cual caminar", ha sentenciado.