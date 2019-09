Visto bueno "con reservas" a la Cuenta General del Gobierno de Aragón de 2016

El presidente de la Cámara de Cuentas, Alfonso Peña, advierte de "errores importantes" en algunos estados de cuentas Los grupos parlamentarios piden que los informes se presenten con más celeridad, lo que exige "más medios"

ZARAGOZA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Cuentas de Aragón ha dado el visto bueno "con reservas" a la Cuenta General de la Comunidad Autónoma correspondiente a 2016, según ha manifestado este jueves, en sesión plenaria de las Cortes de Aragón, su presidente, Alfonso Peña, quien ha advertido de la existencia de algunos "errores importantes" en varios estados de cuentas de organismos de la Administración regional.

En el primer debate en el hemiciclo del presente curso político, en el que se han estrenado como oradores varios diputados, Alfonso Peña ha dicho que "las cuentas son representativas y veraces, expresan la imagen fiel del patrimonio y la situación financiera de la Comunidad Autónoma, pero no todos los estados de cuentas son correctos", sino que "hemos encontrado errores importantes superiores a 50 millones de euros que afectan al balance, la cuenta de resultados y la liquidación", sin afectar "de forma generalizada" a los estados contables.

Ha advertido de que en el caso de que la Cámara de Cuentas hubiera encontrado "evidencias de errores por problemas generalizados" la opinión hubiera sido "desfavorable". Respecto a la auditoría de legalidad, la Cámara también ha dado el visto bueno "con reservas" debido a algunos "incumplimientos significativos".

El objetivo de déficit sufrió -en 2016- una desviación de 156 millones respecto a la previsión y el periodo de pago a proveedores se cumplió solo desde el mes de julio, con 30 días, descendiendo a 18 días en diciembre.

Las insuficiencias presupuestarias se elevaron a 462 millones, 237 para cubrir gastos fijos de funcionamiento y 225 para regularizar la situación con acreedores pendientes de imputar, estando sin cobertura inicial 37 millones de euros para nóminas del SALUD, 64 para docentes, 23 para la enseñanza concertada y 73 para compras hospitalarias y gastos de farmacia, cifras cubiertas en la mayoría de los casos con modificaciones de crédito que alcanzaron los 419 millones de euros. En 2016 se realizaron gastos sin cobertura presupuestaria por 34 millones.

GRAVES DESEQUILIBRIOS

Alfonso Peña ha llamado la atención sobre los "graves desequilibrios" de la situación financiera por un endeudamiento, aquel año, de 8.125 millones de euros, 565 más que en 2015, registrándose un remanente de tesorería de -726 millones y tensiones financieras a corto plazo.

Además, se dejaron de contabilizar obligaciones contables por 77 millones y se imputaron a la Cuenta de ese año gastos de ejercicios anteriores por 220 millones, a lo que se suman unas obligaciones reconocidas sobrevaloradas en 143 millones.

Peña ha indicado que el saldo de la Cuenta 409 pasó de 235 a 83 millones de euros gracias al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), avisando de que la 409 estaba infravalorada en 11 millones. En cuanto a la deuda del Gobierno de Aragón con otras instituciones -hace tres años--, la ha cifrado en 25 millones con las Cortes y 15 por el tranvía con el Ayuntamiento de Zaragoza, aunque este reclamaba 40.

Se ha quejado de que la Comunidad Autónoma no publicó en 2016 las licitaciones y adjudicaciones de sus contratos en la plataforma digital correspondiente, en la mayoría de los casos anotaciones del SALUD y que solo la Administración autonómica y sus cinco organismos autónomos los publicaron.

También ha dicho que, como en otras comunidades autónomas, el SALUD adjudicó gran parte del gasto de la farmacia hospitalaria directamente a empresas sin formalizar los contratos, registrándose solo nueve millones por contrato. Ha considerado que un sistema centralizado de contratación permitiría reducir el gasto farmacéutico un cinco por ciento.

RECOMENDACIONES

A la vista de este informe, Alfonso Peña ha solicitado al Parlamento que inste al Gobierno de Aragón que adopte las medidas necesarias para subsanar las "salvedades y deficiencias" de forma que la Cuenta General de 2016 "refleje adecuadamente la situación financiera y patrimonial" de la Comunidad Autónoma.

"Nos gustaría que las recomendaciones que formulamos se implantaran con más celeridad", pero "el Gobierno de Aragón es un gran dinosaurio y los procedimientos administrativos, a veces, no son sencillos de adoptar", ha dicho.

El presidente del órgano fiscalizador ha recomendado hacer "algún pequeño experimento" en organismos como el INAEM para implantar una contabilidad de costes, un tema "difícil de abordar", aunque "hay que perderle miedo", poniendo el ejemplo de la UZ, que "lleva años presentando una memoria de costes de sus servicios y una contabilidad analítica, y la DGA tiene músculo suficiente" para hacerlo.

Sobre la posibilidad de dotar de más medios personales y materiales al órgano fiscalizador, Peña ha espetado que "depende de lo que ustedes quieran de la Cámara de Cuentas". "Con los medios actuales no podemos ir ya mucho más allá de lo que estamos haciendo, un control bastante profundo y extenso del sector público autonómico". Ha puntualizado que "hace falta un control externo del sector público local aragonés".

SENDA PRESUPUESTARIA

En el turno de intervención de los grupos parlamentarios, el socialista Alfredo Sancho ha destacado "el esfuerzo de la DGA para recuperar la senda presupuestaria que permitiese alcanzar los objetivos de déficit y estabilidad, y restablecer la calidad de los servicios públicos para la igualdad de todos los aragoneses".

Desde el PP, Ana Cristina Sáinz ha alertado contra la "utilización abusiva" de la Cuenta 409 "como cajón de sastre" porque puede derivar en "un descontrol presupuestario que, unido al déficit, lo convierte en una bomba difícil de desactivar". También ha llamado la atención sobre "la falta de recursos para el mantenimiento de la estructura autonómica".

El diputado de Cs José Luis Saz ha dicho que "no tiene sentido esta anacronía", en alusión a que el informe corresponde a la Cuenta General de hace tres años, animando a ponerse "al día" en la fiscalización. "No puede ser que haya tres entidades que no respondan a la solicitud de información", ha advertido.

En representación de Podemos-Equo, Erika Sanz ha emplazado a "tomar medidas" contra el endeudamiento, pero siempre tomando en cuenta "la voluntad política que queremos que tenga el Gobierno" de aumentar los ingresos para financiar los gastos corrientes, lo que pasa por "luchar por un nuevo modelo de financiación, un sistema de recaudación progresivo y progresista para fortalecer los servicios públicos".

El portavoz del PAR, Jesús Guerrero, ha destacado que "la tendencia es positiva" y, por otra parte, ha pedido que se dote a la Cámara de los recursos necesarios. La diputada de CHA Carmen Martínez ha propuesto usar "las gafas de políticos y reconocer los problemas estructurales que tiene Aragón", tras lo que ha rechazado la Ley de Estabilidad Presupuestaria y ha animado a "pasar a la acción" para financiar bien las políticas sociales.

El diputado de Vox David Arranz ha elogiado la "labor encomiable y necesaria" de la Cámara de Cuentas y ha puesto de relieve "los vicios y malas praxis detectados" en la Cuenta General de 2016, que "parece que sigamos arrastrándolos". Se ha preguntado "si es sostenible ostentar tantos organismos netamente aragoneses" de la Administración regional, urgiendo a "eliminar duplicidades".

El diputado de IU, Álvaro Sanz, ha planteado la necesidad de "abordar el problema estructural de la insuficiencia de ingresos" porque "difícilmente vamos a poder garantizar una red de servicios públicos fuerte y ordenada".