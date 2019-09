12 de septiembre de 2019

UCA pide "cautela" a Fiscalía de Asturias por cuestionar la eliminación de acotamientos

OVIEDO, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Unión de Campesinos de Asturias (UCA), José Ramón García Alba, 'Pachón', ha pedido este jueves "cautela" a la Fiscalía Superior del Principado de Asturias por haber cuestionado la eliminación de los acotamientos en terrenos afectados por incendios forestales.

En concreto la Fiscalía considera cuestionable, en su última memoria, la eliminación de los acotamientos, que parecía que estaban contribuyendo de manera eficaz a la disminución de los incendios provocados para la generación de pastos. En Asturias se modificó recientemente la Ley de Montes para eliminar esos acotamientos.

García Alba ha argumentado que en territorios como Canarias y Galicia, donde se han producido importantes incendios no existía esa modificación legal. "Parece una pataleta en contra de los ganaderos", ha dicho cuando le han preguntado en relación al cuestionamiento que hacen desde Fiscalía. "Les pediríamos que fuesen cautos y que no echen una culpa que no tiene al sector ganadero", ha zanjado.