23 de julio de 2019

Absueltos tres acusados de robar once rodillos de cobre de ArcelorMittal

OVIEDO, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de lo Penal número 1 de Avilés ha dictado sentencia absolutoria de los tres acusados de robar once rodillos de cobre de ArcelorMittal a finales de 2011. La sentencia no es firme y puede ser recurrida en apelación ante la Audiencia Provincial.

Los rodillos, con un valor de 46.248 euros, habían sido sustraídos del interior de las instalaciones de Arcelor, concretamente de la zona de "almacenes generales".

En la sentencia se expone que se ha tenido que llegar a un pronunciamiento absolutorio "por la numerosas dudas que rodean el presente supuesto". No obstante se matiza que eso no significa "que no cometieran los hechos delictivos por los que fueron acusados, sino simple y llanamente, que tales hechos no se han conseguido llegar a acreditar de forma fehaciente y son muchas las dudas que surgen sobre el particular".

Tanto la Fiscalía como la acusación ejercida por la propia empresa siderúrgica solicitaban un año y medio de cárcel para cada uno de los tres acusados, un trabajador de la propia siderúrgica, el otro de una subcontrata y un tercero relacionado con una empresa de desguaces de Gijón.