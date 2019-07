Adrián Barbón, elegido presidente de Asturias en segunda votación con el respaldo de PSOE e IU

OVIEDO, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El socialista Adrián Barbón ha sido elegido este lunes presidente del Principado de Asturias por mayoría simple del pleno de la Junta General, con el respaldo de los 20 diputados del PSOE y los 2 de IU, tras el acuerdo alcanzado entre ambas formaciones.

Barbón, secretario general de la FSA-PSOE y único candidato, se convierte así en el noveno presidente de la comunidad autonómica en su actual etapa democrática, al contar con la mayoría suficiente en la segunda votación del Pleno de Elección.

En su intervención final, Barbón ha querido compartir su "emoción y gratitud" por la confianza otorgada por los parlamentarios de PSOE e IU y al pueblo asturiano, ya que la investidura es "consecuencia de sus votos".

Igualmente, ha reiterado su voluntad de "diálogo" para la presente legislatura a todas las fuerzas representadas en la Cámara autonómica. "La mano sigue tendida", ha afirmado.

También ha hablado de la "responsabilidad" que supone su elección y ha destacado su compromiso para llevar a cabo una gestión "cercana, rigurosa, seria y consciente" de todo lo que se juega Asturias los próximos años.

Un futuro al que quiere inyectar "ilusión" y "trabajo" para estar "a la altura" de sus predecesores, desde el presidente en funciones, el también socialista Javier Fernández, a los primero sen ocupar la presidencia, Rafael Fernández y Pedro de Silva. "Trabajar, trabajar y trabajar, no conozco otra receta", ha apuntillado.

Adrián Barbón ha remarcado que no será el primer presidente en varios aspectos ya que no es el más joven, dado que tanto Pedro de Silva como Antonio Trevín tomaron posesión con 37 años; tampoco será el primer alcalde, ya que lo fueron también Vicente Álvarez Areces y el propio Trevín; ni tampoco el primer secretario general de la FSA-PSOE en asumir la Presidencia, ya que lo hizo Javier Fernández.

"Sí soy el primer presidente nacido después de la aprobación de la Constitución Española", ha resaltado, apuntando su pertenencia a una "nueva generación" que "afronta la necesidad de gobernar Asturias". Para Barbón, ese cambio generacional "tiene que significar gobernar de una manera mejor; si es para peor no merece la pena". De este modo, asume el reto con "responsabilidad" en un cambio de ciclo para una generación nacida bajo la norma fundamental de la democracia.

Con ese propósito, hizo suyas las recomendaciones de Pedro de Silva en las que apunta que un gobernante no puede "perder osadía" ni tener "miedo a cometer errores". "Quien no decide no va a cometer errores pero tampoco va a transformar nada", ha argumentado.

De este modo, ha pedido a todos los miembros de la Junta General y a la sociedad asturiana en su conjunto que no se dejen "ahogar" por "los vapores de la vieja Asturias". "Entre todos y todas, construyamos la mejor Asturias", ha concluido.

TOMA DE POSESIÓN EL SÁBADO

El presidente electo tomará posesión del cargo este sábado, día 20 de julio, en un acto solemne en la Junta General que comenzará a las 12.00 horas. Además, tiene previsto anunciar el domingo los nombres de las consejeras y consejeros del nuevo Gobierno.

Durante el Pleno de Elección, que se ha celebrado desde el pasado jueves en el parlamento asturiano, Barbón explicó las prioridades de su programa de gobierno centradas en fomentar el empleo de calidad; impulsar la industria competitiva, con la ciencia como gran aliada; defender la igualdad y el reconocimiento de la diversidad; reforzar los servicios públicos de calidad; y afrontar el reto demográfico.

Además, ha apelado al diálogo tanto con los agentes sociales, como con el resto de formaciones y con todas las administraciones para trabajar desde la colaboración y el consenso por el futuro de Asturias.

Entre los avances del organigrama, Adrián Barbón ha resaltado que la Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad será una "apuesta fundamental" del nuevo Ejecutivo, que contará también con una consejería exclusiva para el área de Cultura.

ELEGIDO EN SEGUNDA VOTACIÓN

En la sesión plenaria del viernes no alcanzó la mayoría absoluta, fijada en 23 de los 45 escaños de la Cámara asturiana, al no disponer del apoyo de los cuatro diputados de Podemos, que optaron por la abstención después de días de negociaciones infructuosas. También se abstuvieron los 10 diputados del PP, los cinco de Ciudadanos, los dos de Foro y los dos de Vox.

El sistema de elección asturiano favorece la gobernabilidad a la candidatura que cuente con más apoyos, ya que permite la abstención o el voto a favor pero no en contra. De este modo, pese a no alcanzarse mayoría absoluta en primera votación, el candidato ha resultado elegido por mayoría simple en segunda ronda.

Así ha ocurrido este lunes, cuando se celebró la segunda votación y Adrián Barbón Rodríguez (Laviana, 4 de enero de 1979) resultó elegido nuevo presidente del Principado, con los 22 votos de PSOE e IU.

Alcalde de Laviana entre 2008 y 2017, además de diputado en el Congreso en 2015, Barbón se convertirá en el noveno presidente asturiano y será el tercero más joven en el cargo, solo por detrás de Pedro de Silva y Antonio Trevín, ya que ambos tomaron posesión con 37 años.