28 de agosto de 2019

Almudena Cueto recuerda que aún hay muchos abusos y agresiones sexuales ocultos

OVIEDO, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La directora general del Instituto Asturiano de la Mujer y Políticas de Juventud, Almudena Cueto, ha condenado este miércoles las últimas agresiones sexuales ocurridas en Asturias y ha recordado que en Asturias existe un gran número de abusos y agresiones sexuales oculto que hay que seguir sacando a la luz y favoreciendo que las mujeres se sientan seguras y acudan a denunciar.

Respecto a aquellos que se refieren al origen y la nacionalidad de los agresores, Cueto ha indicado que "si hay una cosa en común de todos los agresores es que son hombres y otra que tienen en común las víctimas y es que son mujeres".

"Un 90% de las agresiones sexuales que sufren las mujeres son por personas conocidas, así que el volumen y las agresiones que sufren las mujeres no entiende de nacionalidades, la base de todo es la desigualdad de género", ha manifestado Cueto.

La directora del Instituto de la Mujer se ha mostrado muy crítica con las declaraciones de los miembros de Vox a quienes ha invitado a "dejar de hacer política con un asunto que ha generado y lleva generando un consenso político y social y a dejar de seguir defendiendo el machismo". Ha añadido que a quien le interese seguir con una realidad como es la violencia de género es porque quiere "mantener sus privilegios".

"No pueden negar una evidencia, igual que no podemos negar que amanece por el este no podemos negar que la mayor parte de las agresiones sexuales las cometen hombres contra mujeres, que las víctimas dentro de las parejas muy mayoritariamente son las mujeres o que existe la trata de mujeres con fines de explotación sexual.

Ha manifestado que estas agresiones sexuales son parte de los efectos de "cosificar y sexualizar a las mujeres" y son una de las consecuencias de la desigualdad de género en la que vivimos por lo que se hace "absolutamente necesario continuar apoyando a todas las víctimas de violencia de género y sexual pero también en seguir trabajando para lograr un sistema de apoyo más efectivo de prevención de la violencia sobre las mujeres", ha manifestado Cueto.

Almudena Cueto hacía estas declaraciones a los medios antes de participar en la reunión con representantes de la Red Asturiana de Desarrollo Rural (Reader) y con representantes del Parlamento rural europeo de la juventud.