Antuña (PP) replica al PSOE que "no era necesaria" licencia para la renovación del césped en el Tartiere

OVIEDO, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Oviedo, Gerardo Antuña (PP) ha asegurado este viernes que "no era necesaria" una licencia para las obras de renovación del césped en el estadio del Real Oviedo, el Carlos Tartiere.

Después de que el PSOE acusase al nuevo Ejecutivo --formado por PP y Cs-- de haber "vulnerado la legalidad" al autorizar las obras sin licencia urbanística ni los informes de Patrimonio, Antuña ha asegurado que el informe de la Secretaría General del Ayuntamiento solicitado por el PSOE "concluye que no era necesaria licencia para acometer las obras de renovación del césped del Tartiere".

Lo que hizo el Ejecutivo, ha añadido Antuña, fue actuar "de manera inmediata" para que el club pudiera actuar sobre el césped "de acorde a la legalidad", mientras que el anterior Equipo de Gobierno "durante cuatro años no fue capaz de dar solución a los problemas del terreno de juego del estadio", según el edil 'popular'.

Entiende el responsable de Parques y Jardines que el PSOE pretende "confundir" a los ciudadanos con una "exposición sesgada". "Lo hacen, entendemos, fruto de su frustración por no haber sido actuar en la mejora del Tartiere durante sus cuatro años de gobierno", ha subrayado, para después pedir a los socialistas ovetenses "que expliquen el motivo de esta cruzada que han emprendido contra el Real Oviedo y sus aficionados".

El informe municipal, ha añadido Antuña, "en su primer punto señala que no es necesaria la licencia urbanística para acometer la obra, ya que el Tartiere es un activo municipal".

En opinión del concejal del PP, este informe "avala que el Real Oviedo, como concesionario del campo, no necesita una licencia urbanística para la realización de las labores de mejora del césped", unas actuaciones que "se tuvieron que agilizar porque si no se realizaban no llegarían a tiempo para el inicio de la Liga".

Entiende además Antuña que "es suficiente con una única autorización municipal, procedimiento, de acuerdo con el cauce legal, seguido por parte de la Concejalía de Parques y Jardines".

"De acuerdo con lo contenido en el informe del Secretario Municipal, la autorización exige que los servicios de licencias urbanísticas informen sobre el cumplimiento de la normativa urbanística cuestión que, en este supuesto, tiene un carácter puramente formal puesto que licencias ya ha informado, tal como recoge el informe del secretario, que no existen condiciones urbanísticas aplicables al mantenimiento de las zonas verdes", ha agregado Antuña.

Una vez las actuaciones de renovación del césped hayan finalizado, ha explicado el concejal, y siguiendo el criterio establecido por el Secretario en su informe, "se dará traslado a la sección de Gestión de Patrimonio para que tramite el expediente de modificación de la concesión asumiendo el concesionario la obligación de mantenimiento del césped".