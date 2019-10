30 de septiembre de 2019

Aplazado al día 29 el juicio contra la acusada de llamar 111 veces en 6 días a su ex pareja

GIJÓN, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El juicio señalado para este lunes en el Juzgado de lo Penal número 2 de Gijón contra la acusada de llamar a su ex pareja 111 veces en 6 días pese a tener en vigor una orden de alejamiento y prohibición de comunicación ha quedado aplazado al próximo día 29 de octubre tras no presentarse la víctima, con la que su abogado de oficio no ha podido contactar tampoco.

La Fiscalía de Área de Gijón, que solicita año y medio de cárcel para la procesada, sostiene que en el procedimiento del Juzgado de Violencia Sobre la Mujer número 1 de Gijón, se dictó auto, de fecha y entrada en vigor el 4 de octubre de 2017, por el que se prohibía a la acusada aproximarse a su excompañero sentimental, a su domicilio o centro de trabajo, a menos de 300 metros.

También se le prohibía comunicarse con él por cualquier medio mientras no se dictara sentencia penal firme u otra resolución judicial firme, que la modificara o dejara sin efecto.

Sin embargo, estando vigente esa prohibición, la acusada llamó telefónicamente al denunciante 111 veces desde el 31 de enero de 2018 al 5 de febrero de ese mismo año. La procesada era conocedora de tal prohibición y de las consecuencias legales de su incumplimiento.

Por este motivo, la Acusación Pública le imputa un delito de coacciones, del artículo 172 ter 1-2ª y 2 del Código Penal, en concurso ideal con un delito de quebrantamiento de medida cautelar del artículo 468-2 y 74-1º, a penar conjuntamente.