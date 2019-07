El Ayuntamiento de Oviedo descarta los conciertos de San Mateo en la plaza de la Catedral

OVIEDO, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La concejala de gobierno de Juventud, Covadonga Díaz Álvarez, ha anunciado este viernes en una rueda de prensa, que la plaza de la Catedral de Oviedo no acogerá este año los conciertos de las fiestas de San Mateo por "un problema de pleito que hay con la empresa de pavimento" que realiza obras en la citada plaza. Además añade que "no vamos a aventurarnos a ir a la plaza de la Catedral y luego no poder utilizarla" y que hay varias alternativas principales que se anunciarán la semana que viene.

"Estamos mirando ubicaciones, están los técnicos haciendo mediciones de potencia, suministro y demás, y entonces no les voy a decir ubicaciones hasta que pueda comunicar la definitiva", ha remarcado la concejala de Juventud.

No obstante la edil ha adelantado que se mantendrá el escenario de la plaza Feijóo, donde se celebra el 'Concurso de Rock Ciudad de Oviedo', actividades en la plaza de El Paraguas, en el paseo de El Bombé y que espera en los próximos días anunciar dónde será la ubicación del escenario principal, "dado que la Catedral no se va poder utilizar".

En cuanto a la programación Covadonga Díaz ha comentado que ya "está avanzada", sobre todo, con el tema de infantil y de teatro y que se están poniendo en contacto con grupos musicales. Y por todo ello "esperamos, la semana que viene, poder anunciar el cartel cerrado de San Mateo", concluye.

Finalmente, al preguntarle respecto a lo que ha manifestado este jueves el presidente de la Asociación de Hostelería y Turismo de Asturias (Otea), José Luis Álvarez Almeida, de que "las fiestas de San Mateo tienen que ser de los hosteleros", ha dicho que "en San Mateo tiene cabida todo el mundo".