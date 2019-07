12 de julio de 2019

Barbón agradece la mano tendida de los grupos y pide a Podemos que reflexione sobre el papel que quiere jugar

OVIEDO, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la presidencia del Principado, el socialista Adrián Barbón, ha tenido oportunidad de replicar al resto de los grupos de la Cámara. A todos ellos les ha agradecido su "mano tendida" para llegar a acuerdos puntuales y ha pedido a Podemos que reflexiones sobre el papel que quiere jugar en esta legislatura.

"La pregunta que se han que hacer con su resultado electoral es si de mayores quieren ser influyentes o quieren ser irrelevantes. Si sus cuatro votos tienen resultado en la vida de los ciudadanos o prefieren ser los del no por el no", ha replicado Adrián Barbón a la formación morada.

Y es que Barbón ha vuelto a acusar a Podemos de buscar excusas para no llegar a un pacto de investidura. "La realidad del debate público no es plantear en una negociación los máximos para que el acuerdo sea inalcanzable: eso son excusas para no pactar", ha dicho Barbón.

En este sentido ha indicado que el documento que la formación morada les presentó, en la parte de la financiación "sólo le falta pedir al Principado que recurra al sorteo del Niño a ver si obtiene financiación".

"El dinero y el presupuesto no estira. Una vez analizado el documento veo mucha teoría pero poca práctica y falta de concreción en lo referido a la financiación. Así todo le reitero la mano tendida", ha dicho Barbón que ha insistido en que Podemos debe decidir "si quieren ser influyentes o irrelevantes".

Barbón se ha manifestado así en su turno de réplica tras escuchar a los portavoces de todos los grupos parlamentarios a sabiendas de que lo más previsible es que el próximo lunes sea elegido presidente del Principado.

Así, el único candidato a presidir el Principado ha agradecido de manera específica la "decisión valiente de IU" con el que han llegado a un acuerdo de investidura y le ha manifestado que "queda mucho recorrido por hacer". "Por qué somos capaces de acordar con IU y con Podemos no hay manera", se ha preguntado Adrián Barbón.

POCO CONTENIDO

"Me hubiera gustado intervenciones con más contenidos y no el argumentario que utilizaron en el debate de la RTPA, pero por encima de eso me quedo con que ninguna de las portavoces han rechazado la mano tendida para dialogar y acordar", ha manifestado Barbón que ha insistido en que tiende la mano a todas las formaciones de la Cámara menos a Vox.

En cuanto a la intervención de la portavoz del PP, Teresa Mallada, Barbón ha indicado que "le ha gustado el tono de la misma" pese a que "tenía más de intervención como candidata a la investidura que como réplica a un candidato".

Así ha indicado que le reconoce como líder de la oposición, aunque en su propio partido haya quienes no lo hacen. "Le digo esto porque creo que parte de su intervención no era para mí ni para el PSOE, sino para otras", ha manifestado Barbón.

Sobre las propuestas de programa, Barbón a replicado a Mallada que esas medidas que este viernes plantea en la Cámara ya las ha repetido reiteradamente en campaña y la gente no las ha votado, algo que debería hacerles reflexionar.

CIUDADANOS "SON DE DERECHAS"

Respecto a Ciudadanos, Adrián Barbón le ha pedido que "no traten de engañar con eso de la centralidad". "No se ofendan cuando les decimos que son de derechas", les ha dicho Barbón. Además Adrián Barbón le ha querido dejar claro que el defenderá los intereses de Asturias, frente a su grupo que no hace más que "seguidismo de los argumentarios de Madrid".

A Foro le ha agradecido la mano tendida y les ha manifestado que de ellos depende el papel que quieren jugar en el Parlamento asturiano. En este sentido ha indicado que hoy se ha visto una imagen diferente a la de la anterior legislatura y desde el PSOE recogen el guante para avanzar juntos.

Barbón únicamente se ha dirigido a Vox para decirle que no tiene nada que hablar con una formación que dice lo que dice sobre cuestiones como el colectivo LGTBI, y emulando a Iñigo Errejón ha enumerado numerosas citas de dirigentes de Vox sobre dicho colectivo. "Queda claro porque no puedo debatir con determinados grupos", ha dicho.