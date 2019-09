Barbón buscará una alianza con el Gobierno de España para hacer frente al ERE de la empresa Vesubius

OVIEDO, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha manifestado este miércoles que buscará una alianza con el Gobierno de España para ejercer presión política para garantizar el empleo en la fábrica de empresa Vesubius de Langreo, que anunció la semana pasada la intención de presentar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en la planta asturiana que emplea a 111 trabajadores.

Barbón ha señalado que el ejecutivo asturiano está a la espera de que mañana la multinacional les presente el plan de Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para poder "utilizar todos los mecanismos que tengamos a nuestro alcance".

En atención a los medios, el presidente del Principado ha explicado que la reacción política frente a decisiones de empresas multinacionales trascienden más allá del ámbito autonómico, por lo que ha asegurado que el Gobierno de Asturias estará en permanente comunicación con el Gobierno de España para intentar revertir la situación.

MISA EN COVADONGA EL 8 DE SEPTIEMBRE

Por otro lado, el presidente del Principado ha respondido a algunas de las críticas por su asistencia a la misa en Covadonga el 8 de septiembre, Día de Asturias. "He asistido como jefe del ejecutivo asturiano y no por decisión personal tras recibir una invitación como cargo institucional" y ha recordado que "es una tradición" que "instauró el presidente socialista, Rafael Fernández, y desde entonces la han seguido todos los presidentes del Principado".

Barbón sostiene que esta tradición "no es una muestra de respeto a quien ocupa en ese momento el cargo de Arzobispo ni a la Iglesia sino que es un respeto a la Santina (Virgen de Covadonga), algo que trasciende de ser un elemento de vocación religiosa. Tiene vocación de asturianía".

"Acepto todas las críticas pero he dejado claro que la posición del Gobierno de Asturias es aconfesional y con un programa que apuesta por el feminismo y para que la sociedad avance en derechos".

DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA REGIÓN

Por último, al ser preguntado por la celebración del Debate sobre el Estado de la Región, Barbón ha respondido que le toca a la Junta General fijar el debate aunque considera que al llevar pocos meses al frente del ejecutivo asturiano "no da a lugar".

De todas formas ha asegurado que su talante es de "debate y confrontación de posiciones" no sólo con los representantes institucionales en el parlamento asturiano sino también con los ciudadanos. "Esto no es una estrategia de marketing, yo no sé ser de otra manera y no voy a cambiar a estas alturas de la política"