24 de agosto de 2019

Barbón cree que no hay justificación para que Sánchez no sea presidente y dice que cada día sin gobierno es "un drama"

OVIEDO, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, ha insistido este sábado en que "no hay justificación posible para que no haya un gobierno de España gobernado por Pedro Sánchez, porque no dan los números para una alternativa" y ha asegurado que la demora en la constitución del Ejecutivo es "un drama para Asturias".

"No hay alternativa porque los números no dan y por tanto entiendo que es absurda esta situación", ha dicho Barbón, que ha indicado que como presidente del Principado considera un drama para la región cada día que pasa sin Gobierno.

En este sentido el presidente asturiano ha manifestado que no se puede ocultar lo complejo de la situación. "No ocultamos que la demora en la constitución del Gobierno es un drama para Asturias y está generando tensiones de tesorería y generará tensiones de las liquidaciones de déficit preocupantes", ha insistido.

En su opinión aun es pronto para hablar de posibles ajustes presupuestarios en la región, porque "no estamos en esa fase". "Estamos en la fase de ver si se constituye el Gobierno, pero lógicamente sino en el presupuesto del próximo año habría ajustes", ha dicho.

SERVICIOS PÚBLICOS DE MADRID

Adrián Barbón también ha querido defender y sacar pecho de la política fiscal que se lleva a cabo el Principado y ha animado al consejero de Hacienda Javier Fernández-Lasquetty a apostar por los servicios públicos de calidad.

"Él nos recomienda subir impuestos y yo le digo que en Asturias hemos optado por tener servicios públicos de calidad que ya quisieran para sí la comunidad de Madrid, siendo nosotros más humildes", ha dicho.



FIESTA ASTURCON

El presidente del Principado, hacía estas declaraciones en la Majada de Espineres donde ha asistido a la XXXIX Fiesta del Asturcón, organizada por la Asociación Conservadora Asturcones del Sueve (ACAS) y declarada de Interés Turístico Nacional.

Barbón se ha manifestado "impresionado del lugar" y ha considerado que esta fiesta es "muestra excelente de lo que representa el paisaje astur".

"Esta fiesta es el claro ejemplo para esos que dicen que cuando algo está apunto de desaparecer hay que dejarlo morir, porque demuestra que es justamente lo contrario, que hay que recuperar y mantener lo nuestro, mantener nuestra concepción de ser asturianos", ha dicho.