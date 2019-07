11 de julio de 2019

Barbón pide a Podemos que no se sitúen en máximos "que lleven al mínimo de no conseguir acuerdos"

OVIEDO, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la FSA-PSOE, Adrián Barbón, ha pedido a Podemos Asturies que de cara a un acuerdo para su investidura como presidente del Principado "no se sitúe en máximos que lleven al mínimo de no conseguir acuerdos".

Durante su intervención pública en la Reunión extraordinaria del Comité Autonómico de la FSA-PSOE, Barbón ha reiterado su intención de conseguir un acuerdo con Podemos, algo que a lo largo de la semana no ha sido posible.

"Lo lamento profundamente", ha indicado, para afear a los 'morados' ir a negociar "con tacitismo" pensando en como pueden reaccionar los medios de comunicación o la sociedad, ha señalado.

Ante eso, ha defendido que a él le gustaría que la Universidad o las escuelas de 0 a 3 fueran completamente gratuitas --uno de los puntos en los que encallan las negociaciones con Podemos--, pero ha recordado que para ello dependen de los recursos y, por el momento, estos no permiten la gratuidad, por lo que ha defendido ampliar la oferta de las escuelas infantiles públicas.

"No quiero prometer lo que no sé si voy a poder hacer", ha señalado Barbón, que ha calificado su oferta de "sincera y no impostada" y ha tendido la mano a Podemos a lo largo de los próximos cuatro años, "pero que cada cual asuma su responsabilidad".

"Pido a Podemos que no se sitúe en máximos que lleven al mínimo de no conseguir acuerdos", ha reclamado el líder socialista, que se ha mostrado convencido de que los votantes de Podemos "no quieren que sus cuatro diputados sean siempre el no contra el Gobierno asturiano".

El secretario general de la FSA también ha tenido palabras de agradecimiento para IU, que ha confirmado que votaron a favor de su investidura, y ha recordado que "no conozco ninguna negociación en la que las dos partes salgan satisfechas".

En ese sentido, ha explicado que una de las reivindicaciones de la del partido de Ángela Vallina fue la reforma de la Ley Electoral asturiana, donde desde IU reivindican una circunscripción única.

Sin embargo, Barbón ha explicado que esa es una cuestión "inasumible" para los socialistas. "No estoy dispuesto a que los habitantes de las alas pierdan peso político", ha señalado.

Por otro lado, ha tendido la mano a todos los partidos para llegar a acuerdos a lo largo de la legislatura --a todos menos a Vox, ha vuelto a reiterar--, aunque ha tenido palabras para criticar a Ciudadanos, al que ha culpado "de la vuelta del gabinismo" a la capital asturiana. "Es su responsabilidad y se lo vamos a recordar una y mil veces", ha afirmado.