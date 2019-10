9 de octubre de 2019

Pide al PP que "abandone la demagogia" porque las industrias asturianas requieren un debate con rigor

OVIEDO, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, ha indicado este miércoles en la junta General que en España hace falta un Plan Industrial y en este sentido ha recordado al PP que el Gobierno de Mariano Rajoy ni siquiera tenía un Ministerio de Industria. Barbón ha pedido a la portavoz del PP, Teresa Mallada, que abandone la demagogia porque las empresas industriales asturianas requieren un debate con rigor.

Adrián Barbón respondía así en sede parlamentaria a la portavoz del PP, Teresa Mallada, que ha preguntado al presidente asturianos sobre las gestiones que ha realizado, como Jefe del Ejecutivo, con el Gobierno de España y con las propias empresas afectadas para evitar las deslocalizaciones de actividad y las pérdidas de puestos de trabajo en empresas relevantes de la industria asturiana.

En este sentido el Adrián Barbón ha recordado que esas gestiones las ha realizado "no sólo como presidente del Gobierno sino ya cuando era secretario general de la FSA".

"Nos implicamos en cuestiones bien conocidas en esta Cámara, como por ejemplo en el caso de Alcoa; en la creación de un arancel ambiental, liderando la petición de desbloqueo del Gobierno de España para aprobar el Estatuto de la Industria, o manteniendo continuos contactos permanentes para la búsqueda de un socio industrial para Duro Felguera", ha explicado Barbón.

El presidente se ha referido también a la situación de Vesuvius, una empresa en la que la situación es más grave todavía porque lo que hay es "una deslocalización pura y dura y las consecuencias de un capitalismo salvaje, todo ello mientras que los señores de la derecha dicen que la culpa es de la subida del SMI".

El jefe del Ejecutivo ha criticado la demagogia del PP en este sentido y lamentando que la líder del partido en Asturias vaya a Tineo a prometer a los vecinos que ella mantendrá abierta la Térmica de Soto de la Barca sabiendo que eso no es posible. Por ello ha pedido a Mallada que no haga demagogia porque lo que requieren las empresas es que se aborde el debate con rigor.

"GESTIONES SIN RESULTADOS"

Por su parte la portavoz del PP, Teresa Mallada ha lamentado que pese a "esos supuestos contactos diarios no se ven muy buenos resultados".

"Hablamos de conversaciones continuas que no se transforman en respuestas concretas. No se puede justificar continuamente la situación diciendo que no hay Gobierno en España porque en Asturias llevamos 30 años con gobiernos socialistas y hace unos días dio usted un mitin con su presidente en el que no ha sido capaz de arrancar ni un solo compromiso concreto para la región", ha criticado Teresa Mallada.

La portavoz del PP se ha preguntado si a día de hoy los integrantes del Gobierno de Barbón no conocen la situación de la industria asturiana para reclamar ahora un diagnóstico previo de la situación.

"Da la sensación de que está usted en el escenario del teatro Filarmónica permanentemente. Es usted el presidente de todos los asturianos le animo a sacar adelante medidas similares a las del Gobierno gallego", ha dicho Mallada.