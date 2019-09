6 de septiembre de 2019

Barbón sitúa la lucha contra la violencia de género como una seña distintiva de la región

OVIEDO, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, ha situado las políticas igualitarias y la lucha contra la violencia de genero como una seña distintiva de Asturias durante su discurso en la entrega de las Medallas de Asturias 2019, donde la red de casas de acogida de la región ha sido galardonada con la medalla de plata.

En ese sentido, el presidente ha indicado que el Ejecutivo que preside "no se puede permitir ningún paso atrás en la igualdad" y ha recordado que conseguir un derecho no significa que este esté garantizado. "Los derechos no se conquistan para siempre, es necesario defenderlos", ha afirmado

El jefe del Ejecutivo ha afirmado que hay pocas regiones con tantas políticas a favor de la igualdad como Asturias, "y eso no es un mérito exclusivo de una fuerza política, sino un patrimonio colectivo, una seña distintiva de la Asturias comprometida con la causa de las mujeres que abomina de la violencia de género", ha destacado.

Además, ha reclamado el cese de los asesinatos de mujeres al grito de "ni una más", que ha repetido para reivindicar que este ha de ser un grito colectivo de toda la sociedad.

Barbón ha puesto en valor la trayectoria de los galardonados comenzando por el ex presidente Vicente Álvarez Areces, recientemente fallecido. "Quien dedicó su vida a luchar por la libertad, recibió la confianza de la ciudadanía y se esforzó en transformar Gijón y Asturias ofrece una trayectoria en la que se reconoce cualquier demócrata dispuesto a poner su esfuerzo al servicio de la noble causa de mejorar la sociedad", ha señalado Barbón.

Por otro lado, también ha tenido palabras de elogio para la Brigada de Salvamento Minero y para las 3 medallas de plata: la creadora artística María Jesús Rodríguez, la red de casas de acogida y la directora del CSIC, Rosa Menéndez.

En ese sentido, el presidente del Principado ha reclamado a todos los asturianos "aunarnos en el orgullo de aplaudir lo mejor de Asturias", en referencia a los galardonados.

El acto de entrega de las Medallas, celebrado este viernes en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, ha estado presentado por los periodistas Sonia Fidalgo y Pedro Pangua, que realizaron varias intervenciones en asturiano, idioma que también estaba presente en la cartelería de las Medallas y en las canciones interpretadas por Héctor Braga durante la ceremonia.