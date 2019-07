1 de julio de 2019

Blanco (Vox) exige al PSOE que cese sus políticas de "apartheid y segregación contra Vox"

OVIEDO, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional de Vox, Ignacio Blanco, ha exigido este lunes a la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE) que cese sus políticas de "apartheid y segregación contra Vox". El candidato socialista a la presidencia del Principado, Adrián Barbón, ha anunciado este lunes que iniciará esta semana la ronda de contactos con todos los partidos con representación parlamentaria, a excepción de Vox.

Ignacio blanco ha declarado que cualquier partido político que se defina y que practique la democracia, que acate la Constitución y el Estatuto de Autonomía, "sin condicionantes dudosos como hacen muchos de los socios del PSOE", deben recibir al menos un respeto institucional.

"Por muchas diferencias ideológicas que podamos tener, el juego democrático exige respetar a quienes no piensan como uno y quien no acepta al disidente político, no puede calificarse de demócrata. Es ciertamente incomprensible la connivencia del PSOE con separatistas, amigos de terroristas y con declarados comunistas, frente a su rechazo a una fuerza política que se declara sumisa a la ley", subraya Blanco.

Sostiene además que "pese a quien pese, Vox y sus 34.000 votantes autonómicos están en el parlamento asturiano. Una cosa es no compartir, aunque respetar lo que piensa el adversario político y otra es ni compartir ni respetar, como hace el PSOE".

Blanco recuerda que Vox contó con el respaldo de más de 72.000 asturianos en las pasadas elecciones generales, "es un partido democrático, reformista, moderno y nítidamente constitucionalista, por eso la actitud de Adrián Barbón es democráticamente incomprensible, su negativa a recibir en la ronda de contactos a Vox y excluirlo, es una demostración de sus escasas convicciones democráticas del candidato socialista".

Concluye Blanco que "en todo caso haremos la oposición al PSOE que se merecen los Asturianos, pues aunque el PSOE ha sido la opción más votada no ha sido la elección mayoritaria de los asturianos que conjuntamente han destinado más votos al resto de partidos que constituirán la Junta del Principado de Asturias".