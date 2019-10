'Bloggever' e intu Asturias rompen las normas sociales con la primera edición 'Unplugged'

OVIEDO, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Elñ centro comercial y de ocio intu Asturias acogerá el sábado 12 de octubre la sexta edición de 'Bloggever', la primera 'Unplugged' y en la que se invitará, a todos los asistentes a apagar los dispositivos móviles o activar el modo avión durante las ponencias.

Busca así poner el foco en la importancia de hacer un uso sostenible y responsable de la tecnología y las redes sociales, exhortando a los participantes a vivir la experiencia y centrarse en lo importante, para compartirlo después.

El evento rompe así las normas de la actual sociedad digital con esta iniciativa precursora, que promueve nuevos valores que invitan a la reflexión sobre racismo, diversidad familiar o superación personal.

El programa del primer 'Bloggever' desenchufado reunirá en la sala principal de Cinesa a referentes nacionales y asturianos como María Fernández-Miranda, actual subdirectora de la revista Cosmopolitan y autora del libro 'No madres. Mujeres sin hijos contra los tópicos', que pondrá voz a quien no puede o no desea experimentar la maternidad.

Por su parte, la periodista Lucía Asué Mbomío, considerada como una de las mujeres africanas más destacadas en 2017 y entre las 30 afroeuropeas (2013), hablará en primera persona sobre diversidad racial y el 'Racismo cotidiano' que vive una mujer negra de barrio en su día a día.

Completarán el cartel Verónica Sánchez y Alejandra Victoria, conocidas por su cuenta de Instagram 'Oh.mami Blue', donde comparten su vida como familia homoparental, abordarán 'La importancia de educar en la diversidad'.

La estilista Andrea Amoretti reflexionará sobre 'La Visibilidad femenina: revolución de la mirada' y ofrecerá claves para conocerse mejor y mostrar la propia identidad a través de las reglas del estilo. Además, la periodista valenciana Alma Andreu, con más de noventa mil seguidores en su cuenta de Instagram 'Soy la forte', hablará sobre su experiencia en estar red social con la ponencia 'Si la vida es dura, Instagram más'.

La terapeuta ocupacional en salud mental Nekane González ofrecerá, por su parte, un 'Botiquín de primeros auxilios emocionales'. El programa se completará con píldoras practicas sobre sostenibilidad y meditación de la mano de Raquel Baragaño y Verónica Casaos, respectivamente, y una mesa redonda sobre 'Mujeres deportistas extraordinarias'.

En esta última participarán la atleta internacional Alba García, creadora del movimiento 'Yes we run'; la atleta extrema Judith Obaya, primera piloto en recorrer en solitario los 21 mares de Europa en motocicleta entre otros logros; la surfista invidente Carmen López -la primera de España en participar en el Campeonato Mundial de Surf Adaptado de La Jolla (California)-, y la presidenta del Club Deporte y Vitalidad 40 Mónica Vázquez.

La presentación del evento, impulsado en colaboración con IKEA y Cinesa, y para el que ya se pueden comprar entradas a través de la web bloggever.com correrá a cargo de la periodista Eva Fresneda.