16 de agosto de 2019

Canteli afirma que Oviedo quiere pertenecer al AMCA pero pide cambios a nivel de decisión

GIJÓN, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli (PP), ha dejado claro este viernes en Gijón que el Ayuntamiento "rotundamente sí" quiere estar en el Área Metropolitana Central de Asturias (AMCA), pero no en las actuales circunstancias.

Canteli, en este sentido, ha indicado que habrá que negociar y cambiar cosas, ya que sería una "incongruencia" que el año pasado dijeran que no y ahora que sí sin que hubiera ningún cambio por medio. Así lo ha dicho en declaraciones a los medios de comunicación antes de su visita a la Feria Internacional de Muestras.

"La voluntad nuestra claramente es estar en el Área Metropolitana", ha insistido, a lo que ha visto preciso cambios a nivel de decisión. A su modo de ver, tiene que cambiar algo respecto a la previsión de funcionamiento que hay ahora.

"Nosotros queremos hacer Asturias, Oviedo no está aislado de nadie", ha recalcado, al tiempo que ha reivindicado "un poco" la capitalidad de la región. En esta línea, ha incidido en que son personas "de acuerdo".

TRENES LANZADERA

Referente a la propuesta de trenes lanzadera hecha por el consejero de Infraestructuras, Juan Cofiño, para conectar Gijón y Oviedo con la Alta Velocidad, ha coincidido en que lo primero es que llegue el AVE a Asturias, aunque sea a Pola de Lena.

Ha indicado que Galicia espera que llegue ya el año que viene mientras que en la región se lleva esperando por ello "toda la vida". Ha confiado en que el nuevo presidente impulse el AVE a Lena y luego a todos los sitios que se pueda, ya sea en tren lanzadera o en vehículo particular, pero en algo que les lleve a Madrid en menos tiempo que ahora.

En cuanto al hecho de que no haya Gobierno nacional, ha considerado que todos debieran estar preocupados. "Asturias necesita un Gobierno estable en Madrid", ha resaltado. A su juicio, lo importante es que haya un Gobierno estable también en Asturias para que los fondos lleguen de cara a mejorar la economía asturiana, ya que la "parálisis" no es buena. Es por ello, que ha mostrado su deseo a que los políticos razonen esta situación y la solucionen.

PLAN ESPECIAL DEL NARANCO

Preguntado por el Naranco, ha incidido en que no tiene ningún Plan Especial, "no hay nada", ha apostillado. Ha resaltado, asimismo, que el tripartito de Oviedo habló cuatro años de hacer cosas, pero no se hicieron.

Por contra, ha remarcado que el nuevo Gobierno local van a hacer cosas y las están haciendo ya. Como ejemplo, ha apuntado que en un tiempo récord se ha mejorado el campo de fútbol y van a hacer muchas cosas.

En cuanto a su visita a la Feria, ha apuntado, sobre la Fidma, que es "anecdótico" que Oviedo no tenga presencia en el recinto ferial, a lo que ha remarcado que estarían "dignamente" el año próximo. Ha precia