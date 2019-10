Canteli muestra su apoyo a los encerrados de Vesuvius después de que rechazaran reunirse con él

OVIEDO, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Oviedo, el 'popular' Alfredo Canteli, ha afirmado que está "a muerte" con los trabajadores de Vesuvius y ha explicado que rechazaron recibirlo "porque no reciben a nadie, es lo que nos dijeron textualmente".

Así lo ha señalado Canteli este sábado a la salida de la misa del Pilar en la Catedral de Oviedo, donde ha sido interrogado por los medios por ese rechazo de los trabajadores de Vesuvius encerrados en el templo desde este miércoles y a sus declaraciones de este viernes, donde pidió que no hubiera manifestaciones durante la visita de los Reyes a la capital asturiana.

En ese sentido, al alcalde ha explicado que los tres trabajadores no han rechazado encontrarse con él, sino que simplemente "no reciben a nadie, es lo que no dijeron textualmente".

Sobre sus polémicas declaraciones afirmando que las protestas durante la visita de los Reyes y la Princesa de Asturias daban "mala imagen" de la capital asturiana, Canteli ha querido explicar que los trabajadores tienen su apoyo.

"Estaba en Madrid con un gripazo tremendo, me preguntaron por manifestaciones en Oviedo, parece que citaron Vesuvius, pero me da igual que sea Vesuvius u otros, es un día en que Oviedo se suma al mundo y todo lo que fuera bueno para Oviedo que lo respetaran, desconocía totalmente que estaban encerrados, estoy a muerte con todos los trabajadores y los voy a apoyar, yo toda mi vida fue trabajador, por cuenta ajena además", ha indicado.

Por otro lado, ha insistido en la importancia de "llenar Oviedo de gente" durante la vista real ya que los Premios "ponen la ciudad en el mundo".