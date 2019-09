23 de septiembre de 2019

Cárcaba priorizará el diálogo con la izquierda para sacar adelante los Presupuestos autonómicos

OVIEDO, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Hacienda, Ana Cárcaba, tenderá la mano en primer lugar a los grupos de izquierdas en la Junta General del Principado de Asturias para sacar adelante los Presupuestos Generales asturianos para el año 2020, aunque pretende aglutinar "el máximo consenso posible" en la Cámara asturiana.

Así lo ha anunciado durante su primera comparecencia como responsable de Hacienda, en la que ha fijado como el reto más "inmediato" la elaboración de las cuentas autonómicas, ligado a la obtención de un nuevo modelo de financiación autonómica.

Este proyecto presupuestario, del que todavía no se conocen cifras, recogerá "las necesidades de todos los asturianos", y con él se pretende sortear la prórroga presupuestaria. "Ya hemos visto de qué manera ha afectado a las cuentas autonómicas el hecho de que en el Estado no tengamos Presupuestos Generales", ha añadido, para señalar después que "no es lo mismo contar con el máximo de recursos posibles que padecer los rigores de una prórroga".

La Consejería de Hacienda ya publicó la pasada semana las normas para la elaboración de los Presupuestos, aunque la falta de previsión de ingresos y otras informaciones procedentes de Madrid hace "difícil" predecir los plazos. No obstante, Cárcaba ha asegurado que su departamento tratará de agilizar el procedimiento "lo máximo posible".

Una vez aprobado, ha agregado, su departamento se compromete a llevarlo a la práctica a través de una gestión presupuestaria "rigurosa, eficaz y realista".

PIDE CONSENSO PARA LOGRAR UN NUEVO MODELO DE FINANCIACIÓN

Durante su intervención la consejera de Hacienda ha pedido al resto de grupos con representación en la Junta General consenso para lograr una posición común respecto al nuevo modelo de financiación autonómica. Asturias, ha dicho, debe ir a negociar a Madrid "unida".

"Poco podremos defender en Madrid si vamos separados y cada uno de nosotros hace la guerra por su cuenta", ha apostillado. Así, ha asegurado que su voluntad es propiciar "el mayor entendimiento" con los grupos de la Junta General para lograr un amplio acuerdo social, así como mantener y reforzar las alianzas alcanzadas durante la anterior legislatura con otras CCAA.

Teniendo en cuenta que más del 75 por ciento de los ingresos asturianos proceden de los modelos de financiación autonómica y provincial, Cárcaba considera necesario fomentar el "diálogo" y la "responsabilidad" para la reforma del modelo.

A su juicio, el punto de partida del futuro modelo deberá ser un sistema centrado en las necesidades de gasto y el coste efectivo de los servicios, y no enfocado en base a la "capacidad fiscal" de cada territorio. El Ejecutivo defenderá así un modelo que garantice la equidad y la solidaridad, donde se tengan en cuenta aspectos que condicionan "de forma decisiva" el coste de prestación de servicios, tales como el envejecimiento, la dispersión o la orografía.