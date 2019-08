19 de agosto de 2019

Castañón (Podemos) compara a Blanco (Vox) con los 'terraplanistas' por negar la violencia machista

OVIEDO, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada por Asturias de Podemos en el Congreso de los Diputados, Sofía Castañón, ha salido este lunes al paso de las declaraciones del portavoz de Vox en el parlamento asturiano, Ignacio Blanco, quien dijo que no existía la violencia machista, sino la violencia a secas.

Así, Castañón ha comparado la postura de Blanco con la de los 'terraplanistas', el colectivo que afirma que la tierra es plana. "Negar a día de hoy que la violencia machista existe es como negar que el planeta es esférico y achatado por los polos", ha comentado Castañón.

La asturiana fue la primera política de primer nivel asturiana que reaccionó este domingo a las declaraciones de Blanco en Twitter con esa comparación. Tiró de ironía y colgó la noticia de las declaraciones del dirigente del Vox con un comentario de cinco palabras: "Y la tierra es plana".

A preguntas de Europa Press este lunes, Castañón ha señalado que en Vox buscan "colocar titulares" como sea en agosto a riesgo de que lo que digan no tenga ninguna lógica o sea directamente falso. En ese sentido, ha criticado a Blanco por algo que es aceptada por tratados internacionales como el Convenio de Estambul y por el "sentido común". Negar la violencia estructural que se ejerce contra las mujeres cuyo origen tiene que ver con el machismo demuestra que la ideología de Vox es "de ultraderecha", según la diputada.

Castañón ha criticado además que Blanco haya anunciado que pedirá en Asturias el curriculum y las vinculaciones políticas de quienes impartan en los centros educativos una asignatura contra la violencia machista. Esa pretensión es "anticonstitucional", según ha señalado la parlamentaria de Podemos, que considera que es un "mal síntoma" que personas "que no respetan ni a los Derechos Humanos ni a la Constitución" estén hoy día ocupando "espacios de privilegio".

El portavoz de Vox en el parlamento asturiano habló también de colectivos que supuestamente se estarían enriqueciendo creando toda una industria con la violencia hacia la muer. "Es de una bajeza ética y moral increíble", ha señalado Castañón, que es la secretaria de Feminismos Interseccional y LGTBI de Podemos.

Ha explicado que en su labor como parlamentaria ha tenido oportunidad de conocer en profundidad el funcionamiento la ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Aunque admite que la norma puede necesitar actualizaciones y un mayor presupuesto para ejecutarse en toda su totalidad, Sofía Castañón ve "bajeza" y "desinformación" en las palabras de Blanco que considera que contienen un discurso "misógino" y "xenófobo".

PABLO CASADO

Al ser preguntada por las declaraciones del líder del PP, Pablo Casado, sobre las buenas relaciones de su partido con Vox, Sofía Castañón ha respondido que no le extraña, porque están llegando a acuerdos de gobierno en diferentes comunidades autónomas.

"Creo que además no hay especial diferencia en muchas de las ideas de ultraderecha, sobre todo en lo que tiene que ver con las mujeres", ha apuntado. No obstante, Castañón presume que hay mujeres en el PP que no están cómodas en esa posición de acercamiento a Vox. "Yo las he visto, desde posiciones que no se acerquen a las mías, defender la necesidad de luchar contra la violencia machista; imagino que no lo estarán pasando bien", ha declarado.