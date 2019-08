8 de agosto de 2019

CCOO denuncia el "caos" de las residencias públicas de ancianos

OVIEDO, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La sección sindical de CCOO del ERA ha denunciado este jueves "el caos existente" en las residencias públicas de ancianos de Asturias. En concreto, se quejan de que la gerente, Graciela Blanco, y la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, "miren para otro lado y no den la cara".

Según han explicado en nota de prensa, "en algunas residencias del ERA hay una sola enfermera por turno, doblando turnos por falta de personal o con siete o más días de trabajo sin descanso, lo que supone una merma en la calidad asistencial de los residentes y un riesgo para los mismos".

Desde el sindicato han indicado que "las trabajadoras del ERA intentan sacar adelante, día a día, el trabajo de atender a cientos de residentes y darles una calidad asistencial acorde con lo que se espera de una residencia pública".

Además, acusan tanto a la Gerencia como al Gobierno del Principado "de no haber sido capaces de planificar adecuadamente y a tiempo las sustituciones de estas profesionales". A su juicio, no es posible una conciliación familiar. "Las trabajadoras del organismo autónomo ERA, este verano y también las pasadas navidades, a pesar de tener la mayoría niños en edad escolar o familiares a su cargo, no pueden disfrutar de sus vacaciones y permisos, lo que impide tener una conciliación familiar", han lamentado.