CCOO exige la intervención del Gobierno para conocer el plan estratégico industrial de Parter Capital

OVIEDO, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO de Asturias, José Manuel Zapico, ha mostrado este martes su preocupación por el desconocimiento que existe sobre el Plan industrial que el fondo de inversión Parter Capital, nuevo propietario de la planta de Alcoa en Avilés, iba a presentar en un plazo de tres meses. Dicho plazo está a punto de concluir y desde el sindicato se mantienen a la expectativa y exigen que el Gobierno intervenga para que se de a conocer.

Desde su punto de vista, el plan estratégico industrial debe pasar por la "diversificación" del producto para que los costes de la luz "no sean tan determinantes en la viabilidad de la empresa". Zapico,además, ha recordado que Alcoa sigue teniendo un compromiso porque "lo acordado es que iba a transferir la empresa a un socio solvente y por tanto tiene que estar pendiente de la situación para que se cumpla".

Zapico ha criticado la repetición electoral que se producirá el 10 de noviembre ya que el resultado puede ser "un riesgo" que vuelva a situar "en la casilla de salida" todo lo que se refiere a materia industrial. "Con cuatro elecciones generales muy seguidas vivimos en una situación de riesgo continuado en múltiples cuestiones. El estatuto para la industria electrointensiva, era uno de los compromisos fundamentales para que Alcoa y otras empresas pudiesen tener futuro a medio y largo plazo, sigue encima de la mesa sin aprobarse", ha añadido.

Zapico ha hecho estas declaraciones en los momentos previos al inicio de la jornada de formación sobre la representación legal de los trabajadores en la sede sindical de Oviedo.

JORNADA SOBRE REPRESENTACIÓN LEGAL DE LOS TRABAJADORES

Durante esta jornada que durará cuatro horas aproximadamente se darán a conocer los derechos de los trabajadores en materia de formación y qué se puede hacer para mejorar esa formación. "Hay muchas empresas que no dan formación a los trabajadores aunque todas tienen dinero público para hacerlo", ha apuntado la técnica de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae), Esther Gómez Manzaneque.

Además, ha explicado que "cuando se hace formación no se suele negociar con la representación legal de los trabajadores, de ahí pueden surgir conflictos".

Se trata de una formación que organiza la empresa y se lleva a cabo dentro de la misma para sus trabajadores. Según los datos aportados por CCOO, en Asturias hay 32.505 actividades con derecho a la formación, de las que solo 8.728 empresas se han acogido a ella. En total, 23.777 empresas no estarían empleando fondos en formación. "El problema son la empresas pequeñas, cuanto más pequeñas son menos conocen y menos utilizan los fondos", ha detallado Gómez Manzaneque.

Respecto a este asunto, Zapico ha apuntado que "en materia sindical hay una cuestión básica y es que aquello que no se conoce, no se reivindica, y los derechos que no conocemos aunque estén plasmados en la ley si no tienen seguimiento y una reivindicación detrás se quedan en papel mojado".

En este sentido ha añadido que existe "desconocimiento" en todo lo relacionado con a dónde va a parar la cuota que se descuenta de las nóminas para formación. "Ahí tenemos que hacer un esfuerzo desde la Administración Pública, desde el ámbito empresarial pero también desde los sindicatos para explicar que tenemos las herramientas a nuestro alcance y que depende en buena medida de nosotros mismos que se puedan ejercer", ha concluido.