6 de septiembre de 2019

Ciudadanos pedirá en el Pleno establecer un sistema de tramos en las becas comedor para llegar a más familias

GIJÓN, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La concejala del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Gijón Ana Isabel Menéndez llevará al próximo Pleno una proposición para que se cambien las bases de becas comedor de los centros educativos de Infantil y Primaria, tanto para la convocatoria extraordinaria anunciada como en las sucesivas, de forma que se pase a un sistema de tramos para llegar a más familias.

Menéndez, en rueda de prensa en el Consistorio, ha señalado que con la introducción de mejoras en los productos alimentarios, como pueda ser ecológicos, el coste del comedor se incrementó un 39 por ciento, pasando de 66,02 a 91,64 euros, lo que supone el aumento de 25 euros mensuales.

Y si bien la partida destinada a becas se incrementó hasta los 2.371846,70 euros, solo cubre la subida para las personas que tienen beca completa, pero olvida al resto de familias, que verán aumentada la cuantía a pagar. Esto puede abocar a que las familias tengan problemas para asumir este gasto.

Para la edil, es importante cambiar por ello los requisitos y ajustarlos a las realidades de las familias. Actualmente, para que le concedan una beca debe obtener 10 puntos y no cobrar más de 20.678,77 euros la unidad familiar.

Precisamente Ciudadanos quiere modificar este concepto por el de unidades económicas de convivencia independientes, constituidas como mínimo desde los seis meses anteriores y por todos los que convivan en el domicilio.

Según Menéndez, el concepto de unidad familiar incluye la pareja del progenitor solicitante, siempre que haya vínculo matrimonial o hijos en común, algo que no están conformes, ya que hay parejas que conviven pero no están casadas y no tienen hijos en común.

Para Ciudadanos, este sistema de becas provoca además un salto muy grande entre familias con ingresos similares, ya que o se da la beca completa o nada. Es por ello que ven preciso hacer cambios en los requisitos económicos, tanto en esta convocatoria extraordinaria anunciada por el Ayuntamiento como en las sucesivas.

También piden tener en cuenta que no todos los niños con necesidades educativas especiales son iguales, ya que dependiendo de lo que tenga cada uno implicará en mayores o menores gastos para la familia. Se ha quejado de que el Ayuntamiento les da a estas familias solo dos puntos de los diez necesarios para optar a estas becas, sin diferencias entre ellos.