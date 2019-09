3 de septiembre de 2019

La conversión de la 'Casa Paquet' en Albergue de Peregrinos en 'el aire', pendiente de obras por el propietario

GIJÓN, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Hacienda en el Ayuntamiento de Gijón, Marina Pineda, ha reconocido este martes que la conversión de la antigua 'Casa Paquet' en Albergue de Peregrinos está pendiente del requerimiento hecho al propietario, la Fundación Dolores Sopeña, para que realice las obras pertinentes.

Pineda, en rueda de prensa en el Ayuntamiento, ha explicado que en el contrato de alquiler al Ayuntamiento especifica las obras que corresponden al Consistorio y cuáles a la Fundación propietaria del inmueble.

En este sentido, ha indicado que los propietarios no contestaron aún a los requerimientos hechos por el Gobierno local ni ha respondido a las obras que les corresponde, mientras que el Ayuntamiento sí que ha hecho su parte. De no cumplir la Fundación con el contrato, el Gobierno local no descarta que se llegue a la rescisión del contrato.

Cabe recordar que fue bajo el Gobierno local de Foro quien llevó a cabo el contrato con la Fundación en 2016, con un alquiler por 25 años de 18.000 euros más IVA (21.780 euros en total), al margen de la reforma pertinente.