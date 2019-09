27 de septiembre de 2019

El coronel Pérez López deja el Regimiento Príncipe en diciembre tras una etapa "muy feliz" en Asturias

OVIEDO, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coronel Manuel Pérez López (Cádiz, 1966) que ha mostrado este viernes su satisfacción por su estancia en Asturias, en su etapa al frente del Regimiento de Infantería (Brilat) 'Príncipe' número 3. "Mi balance aquí totalmente positivo y mi balance sería el no me quiero ir, pero esto es un periodo de tiempo que es fijo y hago los dos años el 12 de diciembre y me tengo que marchar", ha indicado.

Pérez López se ha pronunciado en estos términos en declaraciones a los periodistas tras presidir el acto conmemorativo del 110 Aniversario del fallecimiento de Cabo Luis Noval Ferrao.

El Coronel se puso al frente del Regimiento 'Príncipe' en diciembre de 2017 para estar dos años en el cargo, de tal forma que le quedan meses en su actual puesto. "Más feliz que he estado en la unidad que mando y en Oviedo imposible", ha señalado.

Respecto a los retos y proyectos pendientes ha destacado que es necesario continuar con la preparación ya que el próximo año el Regimiento se preparará para ser parte de la Unidad de Intervención Inmediata de OTAN, lo que supone un año entero de "adiestramiento exigente".

Además ha indicado que hay en marcha algunos proyectos de mejora en el acuartelamiento asturiano pero "poder prepararse para todos los proyectos que puedan venir".

ACTO DE CABO NOVAL

El Regimiento de Infantería Ligera Príncipe número 3 ha rendido en Oviedo el ya tradicional homenaje al Cabo Noval en la calle que lleva su mismo nombre.

Durante el mismo los soldados del regimiento han rendido honores al militar ovetense conocido por su actuación en 1909, cuando fue preso por el enemigo en la toma del Zoco el Had de Beni Sicar y lo llevaron al campamento español. Noval ordenó a sus compañeros que disparasen para frenar a la tropa contraria, una actuación que algunos consideran heroica y un símbolo de patriotismo español.

Han sido decenas las personas que han querido seguir el acto e inmortalizar con sus móviles el mismo que ha estado presidido por la delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa y el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli. En esta ocasión no ha habido representación del Gobierno regional.