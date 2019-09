Cs llevará a Europa el conflicto de Vesuvius para evitar que una empresa "competitiva" cierre de forma "incomprensible"

OVIEDO, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos en Asturias y diputado en el Congreso, Ignacio Prendes, ha anunciado este sábado que su partido pretende elevar a las instancias europeas el conflicto de Vesuvius, para evitar así que una empresa "competitiva" cierre dos plantas de forma "incomprensible".

Prendes, que ha visitado este sábado a los trabajadores de Vesuvius en Langreo, ha lamentado que la compañía pretenda llevar a cabo la deslocalización sin una razón para ello. "Es un caso incomprensible, es una empresa puntera, innovadora, que gana dinero, y absolutamente competitiva", ha lamentado.

Ciudadanos quiere llevar al Parlamento Europeo el conflicto porque entiende que "no puede haber un mercado europeo donde las reglas no sean las de la sana competencia". En este sentido, los eurodiputados de Cs contactarán con eurodiputados de países concernidos, ya que, a juicio de Prendes, no se trata de una situación concreta de una empresa, sino del modelo industrial del continente.

Prendes ha pedido también la implicación de la ministra de Industria, Reyes Maroto, en este conflicto, y ha reclamado la aprobación del estatuto para las industrias electrointensivas.