30 de agosto de 2019

Cuesta (PP) asegura que la cesión del claustro y capilla de La Vega no está acordada ni firmada

OVIEDO, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Economía, Transformación Digital y Comunicación en el Ayuntamiento de Oviedo, Javier Cuesta, ha aclarado este viernes que la cesión demanial de la capilla y del claustro de la fábrica de La Vega está en estado de "inconcreción" y asegura que no hay cuantía destinada en el presupuesto de este año para asumir las actuaciones vinculadas al inmueble. "No es cierto que la cesión esté acordada y firmada", ha aseverado.

"A día de hoy no hay cesión, no se han producido las actuaciones previas, ni se ha firmado el convenio de cesión, solo hay un documento de borrador de condicionado que como tal ha quedado", dice el edil del PP. Cuesta ha hecho estas declaraciones tras participar en el minuto de silencio por las mujeres fallecidas a lo largo del último mes en España, víctimas de la violencia machista.

Según ha explicado a los medios el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, requirió al área de Economía un informe para conocer de primera mano y "profundamente" el estado de los expedientes de La Vega. "Lo que se ha hecho es extraer de toda la documentación existente en esos expedientes la situación real del proceso de negociación para la venta y el expediente de cesión del claustro y de la capilla", ha apuntado.

Lo "único" que hay al respecto, independientemente de las conversaciones que hubiese de por medio entre el anterior equipo de Gobierno local --PSOE, Somos Oviedo e IU-- y el Ministerio de Defensa, es un borrador de un pliego de condiciones remitido por Defensa, del cual y según ha apuntado, se hizo un informe por parte de Gestión del Patrimonio. "Dicho informe está sin firmar y sin fechar, con lo cual no entendemos si es un informe provisional o definitivo, pone de manifiesto una serie de actuaciones previas a desarrollar antes de que la junta de Gobierno valore ese pliego de condiciones", ha explicado.

Las cuestiones que en él se ponen de manifiesto son cuestiones "relevantes", un conjunto de obligaciones y de actuaciones previas que el Ayuntamiento de Oviedo debe asumir con sus correspondientes costes para poder materializar esa cesión. Entre ellas estaría la independización de los espacios, las obras de adecuación o los seguros de responsabilidad civil. Cuesta ha aclarado que no hay más informes posteriores de esa relación de actuaciones, "no hay más actuaciones, no hay informes adicionales, ni tomas de decisión por parte del Gobierno municipal del tripartito en relación a esta situación".

Dicho borrador de informe, según ha apuntado, también pone de manifiesto que cualquier actuación en La Vega tiene que ser aprobada por el Principado a través de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo por la catalogación que tiene el inmueble.

"Un conjunto de actuaciones no se han llevado al término y el expediente o proceso de cesión de la capilla y del claustro está en un condicionado remitido por el Ministerio de Defensa a partir del cual tienen que producirse cosas que no se han producido", ha insistido.