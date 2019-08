27 de agosto de 2019

Díaz(PP) ve primordial velar por la seguridad en las fiestas de 'prao'

OVIEDO, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Festejos del Ayuntamiento de Oviedo, Covadonga Díaz, asegura que los vecinos de Las Cuestas, en Trubia, eran conocedores de que los informes técnicos, tanto de Licencias como de Infraestructuras, eran negativos y que por tanto no estaba autorizada la celebración de las fiestas patronales de San Miguel durante los días 26, 27 y 28 de julio. "Para mí lo importante es la seguridad, la seguridad va por delante y la normativa está para cumplirla", ha aseverado.

Según ha detallado la concejala a Europa Press, a pesar de que los vecinos disponían de informes negativos anunciaron en sus redes sociales que iban a dar comienzo a las fiestas. Desde el Ayuntamiento de Oviedo, de nuevo, se les avisó de que la fiesta estaba desautorizada. "La policía tiene los informes también de que no estaba autorizada, fueron hasta cuatro veces", ha matizado. Es por ello, que la edil considera lo ocurrido como "una tomadura de pelo".

La popular se ha pronunciado tras las declaraciones de la portavoz de Somos, Ana Taboada, en las que acusaba a PP y Ciudadanos de recurrir a la vía coercitiva en lugar de facilitar a la ciudadanía los trámites administrativos. "Se les llenó la boca en campaña hablando de que querían un Ayuntamiento facilitador, y lo primero que hacen cuando se les atascan los permisos de los festejos populares es multar a los vecinos", apuntaba.

Por su parte, Díaz dice del anterior equipo de gobierno del Ayuntamiento de Oviedo --PSOE, Somos Oviedo e IU-- que "hacía la vista gorda". "Si la señora Taboada considera que la ley no está para cumplirla es su problema, yo tengo muy claro que voy a cumplirla", ha apostillado.

Ha insistido en que las fiestas que no cuenten con informes favorables han sido y serán denegadas y ha puesto como ejemplo el caso de las fiestas de Naves. "En Naves retiraron la carpa y no hicieron fiesta, no hubo orquesta ni hubo carpa. El día del bollo los vecinos llevaron sus toallas y lo comieron en el prado, fue algo a nivel del pueblo y familiar", ha explicado.

"Toda aquella fiesta que no cuente con un informe positivo de algún técnico municipal la tendré que denegar, es mi obligación", ha recordado. Por este motivo, Las Cuestas se enfrenta a una multa de entre 600 y 6.000 euros por falta grave, según figura en los partes policiales. "Vamos a multar lo que nos marque la ley, la ley está para cumplirla en Las Cuestas o donde sea", ha añadido.