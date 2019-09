"Es difícil controlar a esta gente, no saben convivir", dice Canteli sobre el menor detenido en la calle Mon

OVIEDO, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli (PP), ha mostrado su disgusto por el suceso registrado la pasada madrugada, en plenas fiestas de San Mateo, cuando un joven de 17 años de nacionalidad marroquí apuñaló a un hombre de 38 años de origen senegalés que trabajaba en un local de ocio de la calle Mon.

"Me disgusta tremendamente que un chaval menor de edad venga a desestabilizar la ciudad con una acción totalmente reprobable, yo eso no lo quiero para Oviedo", ha dicho Canteli, que ha añadido que sus informaciones apuntan a que el menor, que está detenido, vive en un piso tutelado de la ciudad. "Es difícil controlar a esta gente, no saben convivir", ha comentado Canteli a preguntas de los medios de comunicación antes de participar en un acto en Oviedo.

El primer edil ha dicho que las fiestas de San Mateo son para que la gente se comporte bien y que disfrute. "Pero por desgracia hay quien no sabe hacerlo", ha lamentado. Justo cuando atendía a los periodistas, el regidor ovetense recibió la noticia de que la vida del hombre agredido no corría peligro, cuestión por la que se mostró aliviado.

Canteli ha sido preguntado por la cantidad de denuncias que se producen en esa zona de Oviedo, en la que se produjo el suceso, por ejemplo por el robo de teléfonos móviles.

El primer edil ha dicho que confía en que el plan que van a desarrollar para el Oviedo antiguo contribuya a que se solucionen esoe tipo de problemas. "Menos bares de copas y más bares de hostelería", es la propuesta que lanza Canteli, además de fomentar que los residentes vuelvan a ese barrio. El objetivo es habilitar una zona con terrazas y comercio, como existe en el centro de otras ciudades del país, ha explicado.