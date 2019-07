4 de julio de 2019

Dos de cada tres personas en Asturias encuentran empleo gracias a su red de contactos, según Adecco

OVIEDO, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Dos de cada tres personas en Asturias encuentran empleo gracias a su red de contactos, según un estudio elaborado por Lee Hecht Harrison, división del Grupo Adecco, que ha analizado el denominado mercado laboral oculto.

Entre las principales conclusiones de este análisis figura que el 52 por ciento de los recolocados en España lo hace a través de su red de contactos, estando por encima de otras opciones como Internet, con un 20 por ciento.

Por comunidades autónomas, en Canarias utilizan dicha vía el 80 por ciento de los recolocados, en el País Vasco y Baleares el 68 por ciento cada uno, y en Asturias el 67 por ciento.

En el lado contrario, entre los que menos utilizan la red de contactos, se encuentra la Comunidad Valenciana con un 33 por ciento, y Navarra (sólo 2 de cada 10).

El estudio se centra en el mercado oculto, una de las dos "grandes dimensiones" del ámbito laboral que hace referencia a las ofertas que no son visibles para la mayoría. La otra, la dimensión visible, también conocido como mercado abierto, está formado por ofertas de fácil acceso u ofertas públicas para el candidato.

El mercado oculto supone en España alrededor de un 75 por ciento de las vacantes. Éstas no son publicadas debido a que las empresas prefieren no hacerlas explícitas para evitar publicar detalles de su estrategia empresarial, y que así no lleguen a oídos de la competencia, según el estudio.