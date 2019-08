28 de agosto de 2019

La Escuela Internacional de Verano Manuel Fernández López 'Lito' llega a su XX edición

OVIEDO, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Escuela Internacional de Verano Manuel Fernández López 'Lito' llega a su 20 edición bajo el título 'Oportunidades para la Asturias del futuro'. Será los días 2, 3, 4, y 5 de septiembre en el edificio de UGT Asturias en Oviedo. En esta edición el programa se articula en torno a tres ideas: la industria, la formación en sus distintas variedades y el reto demográfico.

El acto inaugural será el día 2 a las 16.00 horas y contará con la presencia del Presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, el secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero, el rector de la Universidad de Oviedo, Santiago García de la Granda, y el Segundo Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Oviedo, Mario Arias. Más tarde, a las 17.00 horas habrá una mesa redonda que contará con la participación de la ministra de Industria, Comercio y Turismo en funciones, Reyes Maroto, para hablar del futuro de la industria. El martes, habrá dos mesas redondas, una dedicada a la formación profesional y otra a la formación dual.

El tercer bloque del programa, y que tiene que ver con el reto demográfico, contará con la presencia del catedrático de Geografía de la Universidad de Oviedo y redactor del Plan Demográfico del Principado de Asturias, Felipe Fernández García, en una mesa redonda en la que representantes políticos de distintas formaciones mostrarán sus posturas sobre dicho plan.

Los intervinientes serán representantes del PSOE, PP, Foro, IU y Ciudadanos. Según ha aclarado este miércoles en rueda de prensa el secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero, "Podemos no participará porque no ha aceptado la invitación y a Vox no se le invitó por respeto político hacia ellos".

"Cuando alguien defiende ideas tan diferentes que atacan a lo que nosotros entendemos que es nuestro modelo de convivencia, nuestro modelo de Estado de bienestar, cuando el planteamiento es de un retroceso, el no reconocimiento de los cuarenta años de democracia, es una falta de respeto por nuestra parte llevar a alguien con quien no es posible llegar a nada, con quien ni siquiera estás hablando en el mismo idioma", ha explicado.

La Escuela de Verano analiza problemas y situaciones de la actualidad y según ha apuntado Lanero "no pretende crear en ningún caso corrientes de opinión ni pretende convencer a nadie, ni mucho menos adoctrinar. Lo que pretende es, a través de expertos, aportar datos y puntos de vista que puedan dar pistas del por qué de la situación y de los problemas que hay, y posibles vías de solución".

Desde UGT consideran que la situación industrial de Asturias necesita "soluciones concretas", algunas inmediatas y otras a medio y largo plazo. "De manera inmediata hay que hacer competitiva a la industria asturiana bajando los costes de fabricación y producción, para lo que es fundamental que haya un Gobierno que cree un estatuto para las electrointensivas, así como la fijación de aranceles por parte de la Unión Europea para evitar la competencia desleal", ha explicado.

Además, han insistido en que hay que ser conscientes de que es "fundamental" la innovación, el desarrollo y la investigación para poder competir con países de fuera de la Unión Europea. "Hay que ser capaces producir un determinado producto que tenga un valor añadido, que no sea fácil que se produzca en otros sitios", ha añadido. Para ello, ve necesario un Plan Industrial para Asturias, donde se invierta en I+D+i.

"Asturias no se puede quedar fuera de la nueva economía que va a estar basada en la digitalización, en la tecnología y en la robotización. O nos adaptamos o vamos a perder empresas y muchos puestos de trabajo", ha matizado. Asimismo, ha pedido la readaptación o recualifiación de los trabajadores para evitar el desempleo.

Desde el sindicato también ven necesario que se forme a desempleados y a trabajadores en esas nuevas tecnologías y la figura del orientador de género desde edades muy tempranas para ver cómo se puede incorporar a la mujer a los estudios tecnológicos.

Lanero también se ha referido a la formación dual y al Real Decreto que el Principado debe sacar para regularla y que en septiembre del próximo año se pueda poner en marcha. "En principio será para 120 empresas, para 120 personas y esa no es la solución pero sí que es la base de un modelo de formación a la carta que es lo que necesitan las empresas", ha señalado.

Desde UGT hacen una propuesta relacionada con todo esto, se trata de una jornada de 32 horas semanales de trabajo y 8 horas de formación, lo que sería trabajar de lunes a jueves y el viernes invertirlo en la formación de los trabajadores. Esta propuesta la llevarán a la Mesa de Negociación cuando haya un Gobierno estable.

"En Asturias somos especialistas en llegar tarde a todos los procesos, no podemos quedar fuera de la industria 4.0 y de todos los procesos que va a traer consigo", ha destacado.

Otro tema que les preocupa es el reto demográfico, por lo que analizarán el Plan Demográfico del Principado para abordar el despoblamiento de las zonas rurales, el envejecimiento, y la baja tasa de natalidad.